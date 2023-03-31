美國駐台代表孫曉雅日前表示，「疑美」象徵言論自由，聽起來像是打臉副總統賴清德與行政院長陳建仁。但是她也沒說錯，因為「疑美」快變成全世界逐漸產生的傾向了！

上個世紀中國內戰與越戰的結果，已使亞洲國家對於美國產生「既期待又怕受傷害」的微妙情結。其後美國背棄台灣、選擇與中國建交，更是台灣人不能忘懷的慘痛記憶。今天美國又聯合民進黨政府，抵著台灣抗中。中國為了反擊，拿台灣亮劍，使得台灣民眾自危之餘懷疑美國用意。這是合情合理的反應，也是國際事務上的常態。

俄烏戰爭爆發之初，雙方各說各話，真是「一個戰爭、各自表述」。無論如何，俄國率先出兵傷人，就是不對。美國自認是「救世主」，理當居間化解。但當拜登發覺「烏戰紅利」可增進美國的政治利益後，便力行「化他國危機為美國轉機」。因此，烏戰打從一開始，白宮就不斷加碼對於烏國的軍援，並且鼓動歐洲跟進，希望烏戰變成持久戰與消耗戰，甚至利用對俄制裁，大量出口美國能源與糧食。

美國積極介入烏戰初期，國際輿論質疑國際組織功能。聯合國秘書長古特瑞斯爰於2022年4月下旬分訪俄烏兩國，試圖從中調停。不料拜登突然派遣國務卿布林肯與防長奧斯丁，趕在古氏抵達前首次連袂訪問烏克蘭，默許烏國總統澤倫斯基的軍援需求，並宣布美國外交人員重返駐烏崗位，協助基輔抗俄。白宮這種「攔胡」行動令人玩味。

近代戰爭多以談判方式結束，但是談判也需要中間人牽線。土耳其與以色列曾擬介入都無功而返，國際間認為此一中間人必須符合下列條件：獲得俄烏信任、在國際間舉足輕重。中國無疑成為唯一選項。法國總統馬克宏、德國總理蕭茲等歐洲領袖多次籲請中國調停；甚至澤倫斯基也希望中國介入協助。

習近平在20大過關與大陸疫情解禁後，開始全面拓展對外關係。去年底趁著烏戰中東空檔訪問沙烏地，促成沙國與伊朗這兩個中東大國恢復外交關係，舉世震驚。中東達標後，王毅與習近平先後赴俄會晤普丁，開始調停俄烏戰事。眼見大陸動作頻頻，布林肯就先唱衰，放言北京將提供俄國致命性武器，其後又承認目前沒有證據；誠如邱吉爾所言：「戰爭時期，真相有時需要謊言來保護。」不過數日後布氏聲稱「美國反對俄烏停火」，此語一出，全球輿論大譁，逼得他出言澄清，此語暴露出美國焦慮，也讓歐洲各國開始「疑美」了。

大陸介入調停，前途仍有挑戰；在俄國撤軍與烏國收回喪失國土等問題上，不易於短期內達成協議。但以習近平的作風，不達目的絕不終止；況且澤倫斯基日前公開邀請習訪問烏國，並稱「想聽中國的意見」。此一甘冒美國大不韙之舉，已使西方輿論預測俄烏終戰是「如何與何時」，而非發生與否的問題。

中國在全球進行和平攻勢，而且開始有成。搞得美國日漸緊張，不斷唱衰。越來越多的國家開始懷疑：美國從過去的世界警察已退縮為消防隊員。

美國先賢富蘭克林曾謂：「從來不存在好的戰爭，也不存在壞的和平。」今日美國從自身利益角度認為俄烏戰爭是「好」的戰爭，而中國促成了「壞」的和平。但在各國逐漸疑美之際，還是美國說了算嗎？

值得台灣防範的是：假若美國無法阻攔中國的「和平進程」，轉而大動作刺激北京對台報復，使之暫止俄烏戰爭調停，我們該怎麼辦呢？這個問題不只「疑美」，而是涉及你我要不要拿著AK47上戰場了！（作者為前大使、清華大學副教授）