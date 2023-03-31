馬英九前總統在經歷過台灣新冠防疫整個過程，防疫結果也經過九合一選舉民意的檢驗，到了武漢親臨大陸整個防疫過程後，自然有感而發。無非是想告訴台灣的防疫單位，「他山之石，可以攻錯」，防疫中心指揮官王必勝真的犯不著再繼續當井底之蛙，夜郎自大的回嗆，只能凸顯自己的色厲內荏與無知。

大陸在此次新冠防疫中對人類做出了巨大貢獻。最大的貢獻是告訴全世界，面對這種快速擴張的未知呼吸道傳染病，唯有快速的國家動員才有辦法克服，也唯有如此才能對人民創造最大福祉。武漢封城只用了數小時緩衝期，就能將一個1200萬人口的超大城市完封，配套的民生、醫療、治安、社福一應俱全。不但成功封鎖住大陸的疫情，更封鎖住疫情的對外輸出。由病毒株的分析，歐洲及美國的病毒株與中國大陸的病毒株都不同，可見武漢的快速封城確實造就了「不以鄰為豁」，台灣也是學了大陸的霹靂示範，才有了上機臨檢的防疫手段，沒啥好抱怨的。

至於疫情是起於大陸嗎？當然是，但並不是源於大陸，大陸也是受害者。每個新興傳染病都會被懷疑實驗室洩漏，或是生物恐怖，但沒有一次成案，人的能力可以修出病毒，但沒法創造出疫情。新興傳染病一定來自於動物跨界傳播，這次也不例外，只是動物還沒找到而已。

大陸對人類的第二個貢獻是建立了「方艙醫院」的概念，在SARS的時候我們最擔心的大量病患會塞爆醫療院所，因方艙醫院的設立而獲得解決。經過大量核酸篩查陽性的個案，不管有沒有症狀，就已經是法定傳染病的「病人」。病人天經地義要住在醫院，大陸為這批輕症的病人，在政府經費拮据的情況下，仍設立方艙醫院收容，不管其設備良窳，最起碼表示政府有心。

台灣指揮中心就是不要讓病人住醫院，只設立「防疫旅館」或「集中檢疫所」收容，但這些都不是醫院，收容輕症病人都是不仁不義又不合法，更沒有好好配套生命監控及急難轉送，這也是台灣新冠到院前死亡及超額死亡特別多的原因，是未來新冠亡故國民最有機會獲得國賠的點，原因就在莫名其妙不設方艙醫院。

大陸在自己疫情最嚴重的時候，還協助撤離滯留大陸的台胞，避免了骨肉分離，一分就是3年的遺憾。這項善意，民進黨還是要挑出個「小明」來找麻煩。馬前總統到了大陸，看了武漢，民進黨不找麻煩才是奇怪。

大陸的防疫真的是如馬前總統所說「是對人類的貢獻」，面對一個新的疾病，防疫貢獻是要蓋棺論定的，馬前總統以防疫過來人的身分，評價可謂公允。在武漢新冠告別式中，跳樑小丑應非王必勝及綠營名嘴莫屬。

（作者為中華民國防疫學會理事長）