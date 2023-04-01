近日馬英九先生攜30青年到大陸祭祖。大陸表示歡迎。台灣陸委會雖然「酸」了幾句，批大陸用「馬先生」而不是「前總統」頭銜進行接待，有損「對等與尊嚴」。馬團隊出發時，在機場遭遇綠營民眾「不大不小」的抗議。

整體上，民進黨當局對政策的行使，捏拿在依據《兩岸關係條例》依法批准的尺度上。綠營的宣傳機器，也沒有如過去那般「鋪天蓋地」。本文提出，馬英九赴大陸祭祖，是在國際面與兩岸面的夾縫中前行。在時間選擇、程式安排上，出現一個「非常有用的巧合」。

其一，時間節點的「巧合」。

3月27日，馬英九啟程前往大陸，預計4月7日返台。3月29日，蔡英文「訪問台灣」中美洲「友邦」瓜地馬拉和貝里斯，「順道」路過美國，在洛杉磯同美國國會眾議院議長，共和黨人麥卡錫會面。麥卡錫「訪台」一事，算是有了「下文」。

由此，民間出現一種看法，認為這是重演「雙英論壇」，認為馬訪大陸在時間安排上的「巧合」，是替蔡訪美打掩護，「有意無意」之間，降低了外界對蔡「台獨」挑釁行為的關注。成為「擋風玻璃」。

也有看法認為，除祭祖之外，馬的大陸行，主要是為國民黨重返執政「打工」。國民黨舉行第20屆第4次「全國黨代表大會」時，用「護台灣，保民主，拚未來」為主軸，取代了原來的「革新團結，重返執政」。在一連串的「內訌」與重新設計之後，現在國民黨進入為實現「世代合作，組織再造」，確定問鼎2024年大選為政治目標的關鍵時期。為此還在美國新增設了辦事處。馬對時間節點「巧合」的運用，用心是提升國民黨政治影響的「有用性」，是政治人物屬性之必然。

其二，國際面出現變化

馬英九大陸行背景中的一個現象，是最近美國對華政策的「政治正確」，出現「糾偏」的端倪。這是另一個「巧合」。

拜登政府目前的壓力，主要來自黨爭、金融和債務危機，以及地緣戰略方面，由於中國在區域內和跨區域方面影響力的提升，帶來的壓力。如俄烏戰爭背景下的中俄互動、中國斡旋下的沙國與伊朗建交帶來的中東局勢的變化。這對美國與中國全面競爭的戰略產生了影響，拜登對華政策出現「減少陰謀」，更多「依靠陽謀」行事的傾向，一些端倪已浮現。

根據大陸《環球時報》報導，3月20日，美國財長和貿易部長先後表態，希望訪問中國。3月22日到25日，美國國務院助理國務卿，國務院新成立的「中美事務協調小組一位元成員，低調訪問上海、北京、香港，參加了與大陸專家學者的座談。

與俄烏戰爭以來，拜登政府在中美關係中不講規矩、不按邏輯，以陰謀詭計為主軸的行事風格相比，這些端倪發出的資訊，可解讀為強硬對華「政治正確派」的「稍許收斂」，或者說「反思」。畢竟，裴洛西「硬闖」台灣後，中美所有軍事聯繫已經嘎然中斷，中國發出的信號說明，如果拜登政府不尊重競爭對手，不講國家間誠信，這種做法持續下去，必然會演化成中美之間在台海的軍事衝突。就不會像「導彈打氣球」的結果那樣簡單。

三、在國際面與兩岸面的「夾縫」中前行

由此，形成台灣問題處在國際面與兩岸面的「夾縫」之中的狀況。美國繼續拱火俄烏戰爭，以對「台灣牌」的升級、強化為手段，以配合其全方位遏制和壓服中國的目標。兩岸關係進入一個特殊階段。

從民進黨的決策看，島內高呼不能「疑美」，強調民進黨必須保持「政治正確」，在於表示其「親美抗中保台」路線不會改變。蔡英文不懼宏都拉斯「與台斷交」的後果，「執意」行走拉美，在於顯示其「倚美謀獨」的主軸不會被兩岸關係緩和所替代。幾天前，台灣「防務部門」負責人邱國正就特意「直言」，宣稱今年大陸很有可能對台灣「動武」。

那麼，馬英九大陸性，國際面與兩岸面之間的「夾縫」在哪裡呢？這主要指美國對華強硬出現「陰陽兩手」，兼而有之的端倪。美國以挑起軍事衝突為目標的對台政策，發出可能降低中美衝突強度的試探信號。

從去年年底到今年三月，美國對華政策前官員、有影響力的專家學者，如前美國駐華大使傅立明、前美國在台協會主任卜睿哲，哥倫比亞大學教授黎安友等，他們強調，美國一個中國政策的傳統立場是，在兩岸和平統一的條件下，對台灣的未來，美國是不持異議的。這意味著和平統一的視窗沒有關閉。當然，這是他們對維護美國利益的理解，這種主張目前只有大約20%左右的影響力。

「巧合」意味著，在島內藍綠混雜，世界亂局的背景下，這些主張的抬頭與馬英九大陸行的疊加，就有了中斷兩岸關係惡化勢頭的作用。

四，結語

目前媒體的報導，集中在馬先生大陸行，只談和平，不提統一。其他議題，除祭祖這一主題外，對其拜訪行程避開西安的秦始皇兵馬俑，避開北京的萬里長城，拜覲中山陵題字為「和平奮鬥，振興中華」，訪問南京第二檔案館，突出抗戰與國民黨的歷史貢獻，以及到湖南大學內的嶽麓書院，對青年進行傳統教育等，也多有評論。

本文強調，目前兩岸處於戰爭與和平交織的時刻。外來勢力亡我之心不死，勾結「台獨」分裂勢力惡化兩岸關係。這種內外勾結的特殊結構，加劇了戰爭的危險。

與此同時，美國「對華政策走到需要陰陽兩手，交替調整的時期。因此，一個「非常有用的巧合」所提供的空間，除美國可以用，兩岸關係要謀之在我，要實現和平統一，也可以用。這是本文副標題定為：「在國際面與兩岸面的夾縫中前行」，含義之所在。

因此，馬英九作為政治人物，帶團回大陸祭祖，最突出的意義，在於表達兩岸人心對中華傳統文化的堅守，對青年人傳承中國文化的期望，對中國人不能骨肉相殘的表白。不過，行程在中華大地，不提統一，確實令人遺憾。這是國民黨在台灣現行民主體制下，對自身政治價值缺乏自信心所致。冰凍三尺，非一日之寒。

幸喜的是，對如何精準打擊「台獨」分裂勢力，大陸已有清楚明白的表述。其震懾作用，歷歷在目（大陸已經就蔡英文過境美國一事，對美國政府和台灣當局發出了警告，堅決反對美方同台灣進行任何形式的接觸，反對台灣地區領導人以任何名義和理由，竄訪美國）。至於民進黨當局提出馬訪大陸什麼「頭銜」之類的爭議，其實已經算不上招數。但馬英九還是在中山陵提了「前總統」三個字，可謂看不開。

祭祖是告慰祖先，蒙祖宗保佑，繁衍我華夏支脈。文化在，人心在，兩岸血脈之根，緊密相連，一家人不會漸行漸遠。

令人想起，幾年前民進黨領導人不知奉何方聖旨，到萬里之外的南太平洋「尋祖」、「尋根」。此種荒唐，混沌，可笑，拙劣。

歷史是螺旋形發展的。機遇在於決斷。國民黨確實該反思了。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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