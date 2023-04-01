不知道是因為使命感特別強烈？還是捨我其誰的意志特別堅定？或許自己也知道勝選的機率不大，但還是要參選到底；大家都知道團結還未必能贏，但分裂肯定會輸，因為選民是同一批人，拿不到對方陣營的選票，充其量只會把中間選民及不投票的選民催出來投票，這也無關大選的勝負，特別在2024年選情如此緊繃的情況下，一點點的搗蛋分票就可能影響選舉的結果。

以2024年總統大選為例，當民進黨賴清德已經定於一尊，以逸待勞時。藍白還陷於要選不選的情況？而一些勝選機率並不大的候選人卻執意參選到底，造成該選的不選，不該選的拚命選，真讓藍營支持者失望擔憂，以至於賴清德的民調高於藍營任何候選人，這種現象已經出現過無數次，筆者並不針對任何特定參選人，只是感覺參選是為了成就自己，而輔選則是成就他人，如果我們都有功成不居及成功不必在我的情懷，或許藍營出現多組候選人的情況會大幅減少，這不是一場賭氣及宣傳理念的道場，而是攸關台灣前途未來和兩岸關係之關鍵一戰。

首先，總統大選的人選是兩組還是三組？柯文哲會不會參選？柯文哲參選對誰有利？柯文哲能否用其他方式幫助民眾黨？國民黨的候選人究竟是誰？藍綠人選又該如何搭配？侯友宜、柯文哲、郭台銘、賴清德、鄭文燦、陳建仁、朱立倫、盧秀燕、趙少康、蕭美琴、韓國瑜？怎麼搭？怎麼配？已經宣布參選的王建煊等都讓總統大選陷入渾沌情況，其中藍營的人選更顯露出分裂已是必然，在野聯盟看似破局，說句坦白點的話，每一個人都是為了成就自己，根本不顧及台灣前途與兩岸關係和平發展。

其次，為什麼藍營分裂的風險與危機是如此的高？這麼多血淋淋的教訓還是無助於改變個個都要參選，參選不是兒戲，需要成本，他需要理性的評估，需要一群追隨者及智囊，要熱情也要激情，選舉不是一個人的事，如果參選最後的結果是敗選，而且選前就可以知道結果，那麼為什麼還要明知不可為而為之？藍營面對在中美關係、統獨對立、地域、省籍和階層的不同，而有路線之爭，自然存在分裂的風險，但如果政黨存在的目的就是要調和不同理念者往中間靠攏，那麼這些差異都不應該成為分裂的原因。

再者，每次藍營都喊團結，但顯露出來的都是不團結，顯然還沒有意識到分裂的危害性，無論是國民黨或是新黨，甚至整個藍營，都面臨路線及統獨問題，都有分裂的危機，餅越來越小，關鍵還是在於臺灣社會民意與世代認知差異，泛藍政黨的分裂是必然的，也很難記取教訓，泛藍各黨分裂似乎沒有任何人、任何政黨有能力改變這種局面，這是最感到無奈的。

儘管民間及學界紛紛提出整合團結的對策，但政治人物似乎無動於衷，很難理解參選的目的不是為了勝選，雖然參選是人民的權利，但起碼也要有個基本的底線。

總之。藍營浮出檯面已經宣布要參選、準備宣布要參選、還沒決定要參選者都應該好好通盤想一想、參選是需要成本的，需要理性評估，需要一群人相助，需要有堅強的團隊與政策規劃能力的專家幫忙，如果按照目前藍白情況，可以預見，民進黨似乎有長期執政的跡象；台灣的未來？兩岸的走向？台灣的安全？民眾的利益？都存在的相當大的變數。

2024總統大選勢必要藍白合作，才不會讓民進黨漁翁得利，但藍白合作過程中應避免被見縫插針，兩黨之間又應該怎麼談？牽扯到實力與現實利益，因此藍白磨合的挑戰正要開始。

如果藍營還是出現多組的人馬而無法協調整合，那麼敗選是必然的，半點不由人，如果有委屈，從政者誰都有委屈，每位參選人可以有捨我其誰的胸懷，但也必須承擔搗蛋分票者的罪人罵名，個人政治前途未來或是人生規劃，如果都大於政黨社會與國家的利益，那麼台灣的政治品質令人堪憂。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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