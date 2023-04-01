美國說「台海必有一戰」，所以跟大陸談也沒用，他想打就打，所以台灣只有「要準備打仗」的選項。大陸說「一個中國的原則」，所以「一中各表」講了也沒用，所以我們只有「逢中必反」的選項。我們台灣，就只能這樣？

就因為台灣地處西太平洋第一島鏈的中心，美中強權爭霸的軍力展示與對峙，已將台灣周邊當成擂台。然而不只是比畫而已，兩強試圖形塑台灣人民的認知戰拔河，早就開打了。

「歐美各國都曾嘗試透過外交方式勸阻普丁，但最後還是全面開戰，所以預防性外交(preventive diplomacy)是沒有用的」；「習近平和普丁都是一人獨裁的強權，想打就會動手，誰也阻止不了」，所以「避戰是徒勞的，只有加強備戰」；也因此「中共武力犯台，不是會不會的問題，而是什麼時候的問題」。台灣有多少人未經深思地就把外人的認知，當成自己的論述？

「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的『九二共識』」，因此我們就不能「各自表述」；習近平還說：「探索「（一國）兩制台灣方案」」，所以「九二共識」就被置換概念成「一國兩制」。占據統獨光譜兩個極端的朋友們，是否很類似？都把北京的官式說法當成不可動搖的鐵律，要就是順從屈就，或者是全面反對。

台灣是一個資訊開放的社會，處於霸權對抗的交會點上，不但是網路資訊的重要戰場，也很是兩強企圖形塑台灣朝野民意方向，施行認知作戰的簡易目標。反過來看，如果我們只想不假思索地引用強權論述，還拿來作為政策論辯的基礎，甚至政黨攻訐的說詞，不但太過於偷懶，其實也很可悲。

中華民國有主權，台灣也就應該有對於強權爭霸中，維護自身生存與發展的戰略定力與利益認知。

台灣人民希望有和平與穩定的周邊環境，期待維持自由與安全的生活，不想做為強權競爭中的棋子，更不願意讓自己的家園成為戰火下的犧牲品。因此，真正愛台灣的政治人物與一般民眾，就應該有「強化防衛以嚇阻，維持溝通以避戰」同步進行的兩手策略，也就是以「強軍維和，不戰為勝」，來拒絕成為另一個烏克蘭。

兩岸隔海分治，政治分歧懸宕70餘年而不解，期間固有國際權力結構之變，也有不以武力解決統獨的主客觀環境。如今台海均勢嚴重傾斜，北京在綜合實力愈益增長的戰略自信驅使下，強力推進所謂「祖國統一進程」的想法昭然若揭，台灣在習近平總書記第三任期的未來幾年，自然面臨前所未有的促統壓力。

中共在江澤民、胡錦濤擔任領導人時期的對台策略是「爭取談，準備打，不怕拖」，然而現今已轉換成「爭取談，準備打，不想拖」的態勢。對於兩政治分歧的最終解決，習近平說：「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，但也有說：「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」。

不論台灣信不信習近平說的話，但在中共「不想拖」的情況下，總不能告訴人民只准喊「準備打」，不准想「爭取談」吧？至於談，也可以談很久！

自從823金門戰役後，台灣已經65年沒有經歷戰火，如果不想用軍事手段解決兩岸問題，就必須要努力維繫台海的和平與穩定。在北京已經提出《新時代黨解決台灣問題的總體方略》之時，台北就應該以國家的生存與永續發展為首要目標，思考相對應的「新世紀解決兩岸問題的總體方略」。

談判不能完全依照對手設定的議程，協商不能自己手上沒有預備的對案，我們總要匯集智慧，牢牢握住自己的主權利益。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）