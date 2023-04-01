TikTok公司CEO周受資在美國眾議院出席聽證會一事，正在國際輿論場發酵。雖然他被「拷問」的場面與之前Facebook創始人祖克柏等在美國參議院被「盤問」的場景頗有類似，但這畢竟是第一次有來自大陸的科技公司CEO直接面對美國國會質詢，從側面反映出大陸這些年發展新興產業已取得相當成效，部分企業已具備與世界頂尖公司競爭的能力，招致美國忌憚與打壓。

未來產業 大國博弈領域

實際上，以人工智能、區塊鏈、量子技術、航太科技、綠色低碳等為代表，具高成長性、戰略性的未來產業，已經成為大國博弈的關鍵領域。新一輪科技革命和產業變革正在重構全球創新版圖和經濟結構。一方面，在量子、新材料等基礎研究領域，各國科學家實現了多項重大突破，為未來產業的發展奠定了基礎，另一方面，重大科技成果的轉化和商業應用模式的創新，使得以新能源、人工智能、衛星互聯網等為代表的新興產業變革加速演進。譬如已有3千多顆衛星在軌運行的「星鏈」（Starlink），顯示天地一體化通訊網路已進入新階段；席捲全球的元宇宙風口，不斷吸引國際科技巨頭投入重金；最近爆紅的ChatGPT，也預示人工智慧的顛覆性未來。

近年，先進國家不斷深化激勵措施，企圖在關鍵領域搶占先機。美國連續兩年在政府研發預算優先事項中，列出未來工業、能源環境、航太科技等領域的基礎和應用研究；歐盟先後發表《歐洲新工業戰略》、《工業5.0》戰略，支持發展對歐洲未來工業具有重要戰略意義的關鍵技術；日本最近兩期科技創新基本計畫中將基礎領域的AI技術、生物技術、量子技術、材料技術，以及應用領域的環境能源、健康醫療、空間、海洋等作為發展的重點領域，並提出量化目標。

近十年來，大陸戰略性新興產業的持續發展，部分領域已取得全球影響力，如新能源汽車構建了完整的產業鏈，產銷量穩居世界第一，大陸還建成全球最大的5G網路，並逐步拓展在工業、交通、製造等多個行業的融合應用。在中央層面，大陸將類腦智能、量子信息、基因技術、未來網路、深海空天開發、氫能與儲能等前沿科技和產業變革領域，作為前瞻布局未來產業的重點；地方政府根據地域特色，推出不同的產業推進政策，包括具體的產值目標。如上海謀畫五大未來產業集群，並設定到2030年未來產業產值要力爭5000億元人民幣。

科技創新 激發創造活力

但是，當前國際局勢動盪加劇，歐洲各國與美、加、日等，都明顯加強了技術出口管制，鼓勵製造業回流，以增強產業競爭力和地緣政治戰略自主性。以大陸為主的新興經濟體與以美歐為主的先進經濟體，在人工智能、基因技術、新能源等關鍵領域的競爭勢必進一步加劇，大陸想在未來產業與歐美國家並駕齊驅甚至一爭高下，至少有3個關卡亟待突破。

首先，中美博弈大背景下，科技「卡脖子」現象嚴重。大陸強調科技自立自強，但高水平開放必不可少，如何繼續吸引外資，尤其高科技跨國公司，是破解「卡脖子」的方法之一。大陸過去以市場換技術，現在要以制度性的開放、更好的經商環境來留住和吸引外資。從近期大陸高層與跨國公司高管的頻繁互動來看，大陸在這方面的決心明顯，但在具體的政策執行上還需要落實。

其次，產業要靠科技創新，必須充分激發企業活力與個人創造力。政府有為，市場也必須有效，才能讓公司充分自由競爭，在未來產業領域既培育出掌握關鍵資源和核心技術的龍頭企業，也創造讓大中小、上下游企業能夠共生的生態系統，形成開放包容、層級豐富的未來產業體系。

未來產業周期長、投資大、見效慢，政府必須加以引導。大陸各地都在搶快投入未來產業，但由於對未來產業的理解不一，在某些細分領域也有重複布局，難免會使財力、智力、資源等過於分散，亟待中央層面的規畫協調，避免重複浪費。