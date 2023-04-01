國民黨立委初選湧現世代之爭，頭角崢嶸本應是喜事，如今卻因採行3成黨員投票加7成民調結果的37制，掀起中生代反彈，好事變壞事。國民黨必須清楚認知，宮廷文化、私相授受只會埋下分裂的伏筆；開大門、走大路的競爭，才能換來心服口服的團結。立委初選應當如此，總統候選人徵召更該如此。

長年以來，國民黨的初選制度囿於黨內鄉愿保守的醬缸文化，讓競爭者習慣性地避免針鋒相對；這種傳統雖能維持表面和諧，但有話不說、積怨到最後往往會讓初選的結束變成敗選的開始。無論是2015年的換柱風波，亦或2019年郭台銘炮口對內衍生的分裂，都是本質相同的悲劇。

反觀民進黨只要進入初選模式，一律親兄弟明算帳。最經典的莫過於2019年的蔡賴之爭，從蔡陣營指控對手偷襲，到賴清德控訴遭網軍攻擊，雙方殺到見骨。當勝負底定，縱使內心再怨，也都無話可說，全黨就此定於一尊，還讓蔡英文逆勢走出九合一敗選陰霾。

因此，面對立委初選之爭，國民黨該做的是站在鼓勵競爭的角度，用相對最能服眾的手段讓實力者出線，避免遊戲規則落人口實，導致贏家被認為勝之不武，輸家心生不平而拒絕抬轎。

同樣地，國民黨的總統提名顯然也因主事者機關算盡而徒增紛擾，無端衍生「疑侯論」折損士氣，逼得10名立委不惜出面連署挺侯友宜。一葉知秋，清楚暴露黨內對總統候選人提名確實存有不公的焦慮。

無論是初選或徵召，目標都是為了勝選；如果讓制度的運作反成為顛覆目標的原因，面對質疑卻又無動於衷，恐怕就很難不讓人懷疑主事者是否別有居心了。