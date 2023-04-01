此次蔡總統過境美國，本被外界認為是和前總統馬英九訪陸相互爭輝，但目前看來，調整後的行程安排和新聞發布都顯得十分低調，可見美台雙方都對北京有所顧忌。在紐約過境時，美國反中大將蓬佩奧未如預期現身頒獎典禮，回程時，美國眾議院議長麥卡錫和蔡英文的會面是否也會有所微調，以免引發台海風暴，將是外界關注的焦點。

美國已通過《台灣旅行法》，蔡總統如今還是只能過境，甚至還得避開華盛頓，日前白宮還臨時取消蔡英文過境的簡報，顯見美方的保守態度。蔡總統此次過境紐約的亮點，是接受美國智庫「哈德遜研究所」頒獎。該所的總部在華盛頓，卻特別選在紐約的一家旅館舉行頒獎儀式，這與以往共和黨強力以台制中的做法有些差距。因該所乃共和黨智庫，且該黨國會議員也希望此次蔡能踏進華府，據報導是台方有意避免刺激對岸，最終才以紐約取代華府。而且被視為對中鷹派、目前擔任該所「中國中心」諮詢委員會主席的前國務卿蓬佩奧也並未出席儀式，這是因中方的施壓，或是美方朝野兩黨的交易都有一定的可能性。

據報導，蔡英文已在紐約與美國眾議院少數黨領袖、民主黨團領袖傑福瑞斯會面，但府方不願證實，且參加紐約僑宴的政界人士也未如預期，顯現美方的謹小慎微。至於此行的重頭戲，在蔡英文過境洛杉磯時，原本計畫赴雷根圖書館的演講傳出可能被取消；至於美國眾議院議長麥卡錫和20餘位國會議員一起和蔡英文會面的行程是否會有調整，仍有待觀察。

其實，蔡英文此次過境美國，看似共和黨比主政的民主黨更加積極，因為德遜研究所、雷根圖書館都與共和黨關係密切，麥卡錫也是共和黨籍，這使得拜登政府可以避開北京的抗議。

民進黨擅長出口轉內銷的宣傳，但在去年九合一選舉大敗之後，民進黨有意降低抗中的力道，尤其，在蔡出發前，北京已拔去我邦交國宏都拉斯，而下一個極可能是南美的巴拉圭，此乃警告在先，再觀察蔡英文過境美國和美方的作為，然後再採取回應，中方再度軍演的可能性還是存在的。

至今美方還持續支持台灣，但自中國大陸國家主席習近平訪問俄羅斯之後，中美對峙的局面似乎有所轉變，俄國牌對上台灣牌，美方顯得更謹慎打台灣牌了。最近美國財政部長、商務部長，甚至國務卿都有計畫訪中，故美方有意降低蔡英文過境所可能產生的不良後果，確實可以理解。先前美台在AIT總部舉行國安高層對話時，美方即提示台灣必須化解可預期的危機，此乃雙方的默契。若真能如此，這次台海或可避免再次動盪。

（作者為國立政治大學兼任教授）