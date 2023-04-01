基隆市長謝國樑宣布，台電在基隆協和電廠外海興建第四天然氣接收站引發的「護海公投」進入第二階段連署。中選會卻認為，內政部已認定此並非地方自治事項，不得再次補正，基隆市政府的補正違反規定。護海公投能否舉辦仍有變數，但依地方自治的精神，中選會應該尊重基隆人舉辦地方公投的權利。

此案肇因台電計畫在外木山海岸建「四接」，導致守護外木山行動小組發起公投連署反對填海造陸；當時的基隆市長便是現任內政部長林右昌，將公投案陳報行政院審定，今年2月內政部認定「非屬地方自治事項」。但謝國樑上任市長後核可進入第二階段連署，理由有二：一是補正公投主文，將區域原為「基隆市的海岸及海域」補正為「基隆市水產動植物保育區」；另一理由是，這次審查屬於前次補正的「補充說明」，並非中選會所說的第二次補正，核准並無不妥。

其中差異之處在於前者「海岸及海域」涉及國土規畫，權責在中央主管機關；後者改為「水產動植物保育區」，不僅範圍限縮地方區域，更在表達地區人民的意見；基於《公投法》第1條明訂「依據憲法主權在民之原則，為確保國民直接民權之行使」，若地區民眾連表達意見的機會都遭剝奪，反而對憲法所定的地方自治形成不利影響。

更何況以《公投法》第30條規定之原理而論，除憲法、法律、自治條例複決案外，其餘提案都屬「諮詢性公投」，本於主權在民，讓基層民眾能夠表達意見，提供地區人民反映公共政策的管道與機會，這是民主憲政最基本的訴求與保障。尤其電廠是要蓋在基隆，受利也好、受害也罷都是基隆人，為何不能自己公投？

另外，雖然《公投法》第26條規定「是否屬地方自治事項有疑義時，應報請行政院認定」。但此一條文除了所知主管機關內政部得以認定外，也還延伸出另外兩種處理方式；一是如果屬於地方自治事項沒有疑義時，也無須報請行政院認定；另一種是行政院認定是提供給地方政府加以補正，或為符合地方自治事項重新提案之指導。

畢竟，尊重民意與主權在民是許多法制的共通原理，例如《行政程序法》第8條規定「行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴。」甚至第23條規定「影響第三人之權利或法律上利益者，行政機關得依職權或依申請，通知其參加為當事人。」足見公投是溝通地方意見的良方，不然難道要全體連署人或當地公法人聲明權利或利益不可嗎？

其次，我國《環境影響評估法》也同樣尊重地方人民的意見，不僅第2條所稱主管機關包含縣（市）政府；第5條更規定「開發行為對環境有不良影響之虞者，應實施環境影響評估」；而在第4條還規定「事前公開說明及審查」；此處可證，地方對開發行為具有相當主權在民的權利。

事實上，《公投法》第2條雖訂有全國性及地方性公民投票的適用事項；但只要地方自治事項有關的重大政策均可適用，並未對「重大政策」做嚴格區分，其目的在維護「憲法主權在民」的理想，所以台電建設難道不能先行詢問地區居民的意見嗎？難道不能讓地方有另一種推動能源轉型與市政發展雙贏的方案嗎？難道要當地民眾紛紛跳海表達，才能引起中央政府的重視嗎？

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授、前行政院公民投票審議委員）