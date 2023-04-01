正在訪問友邦的總統蔡英文，拚外交不忘對愛將分封論賞。2019年國安私菸案遭到記一大過與一小過重罰的前總統府副侍衛長、空軍少將柳惠千近日退伍，蔡英文特任他為駐英國公使。

這項人事命令在4月1日生效，頗有愚人節的效果。然而，駐英公使是僅次於俗稱駐英大使、駐英代表的副代表，是蔡政府駐英第二把手，錢多事少可不是開玩笑的。古有柳下惠坐懷不亂，今有柳惠千坐擁高官。

2019年國安團隊趁著蔡英文出訪時，利用總統專機走私香菸近萬條。涉案單位包括中華航空公司高層、國安局特勤中心官員等。

其中，柳惠千是直接涉案，並不只因為職務關係被牽連，因為他就在團購名單中。

儘管當時蔡英文曾硬抝為「超買」，不肯承認是走私，但仍引發社會震撼。不得已，蔡英文只得道歉並改稱「違法私菸」，並且做了相關懲處。然而，事後看來，蔡英文只是虛晃一招，為杜悠悠之口的假動作，因為當時幾個重要的涉案人員在懲處後又陸續升官。如當時總統府警衛室主任陳敏華，案發後否認參與，但台北地檢署發現他參與購菸，幸運獲得緩起訴的他雖被記大過，但隔年升少將；當時的總統府侍衛長張捷，請辭後調職記過，但回任國防部參事，2021年接任國防大學副校長，證明他已從私菸案脫身。其他如購買超過50條菸的少將林國欽等27人緩起訴1年，購買37條私菸的總統府諮議林家如，經北檢查無刑責簽結。

不只國安私菸高層復職、升官，華航內部也是如此。如案發當時遭起訴列為被告的前華航空品處副總邱彰信、也是立委邱議瑩的弟弟，被華航懲處後降調為總經理室高級專員，2021年5月遭台北地院判刑2年8個月。然而，他很快就高升為華航「聯合管制處」處長（副總經理級），這是掌管飛安的重要部門。

另一位主導私菸專案的華航資深副總羅雅美，未被檢察官起訴，僅華航內部調職。不過，被蔡英文親切喚為「小美」的羅雅美，黨政人脈強大，後回鍋資深副總經理。華航人稱，私菸案早已船過水無痕。

涉案的國安基層就倒楣多了，前總統侍衛官吳宗憲、張恆嘉分別遭台北地院依《貪汙治罪條例》中的「公用運輸工具裝運漏稅物品罪」，判處10年4月及10年2月徒刑，褫奪公權10年。高層升官、基層扛重罪，極不公平。

柳惠千退伍當天無縫接軌新工作，創下國軍退伍將領立即轉任政務官第一人，也可以說完成了國安高層因私菸案受罰後升官的最後一塊拼圖。

至此，3年多前因這件醜聞被記過、調職的國安高層基本上都已有了官場生涯第二春。犯了錯還能升官發財，堪稱人生勝利組，更徹底摧毀了黃埔軍校「升官發財請往他處，貪生畏死勿入斯門」的精神，蔡英文的道德價值果然異於常人。只不過，國人怎能相信這樣的軍人、這樣的國安團隊真能保家衛國呢？層峰如此是非不分、軍紀如此敗壞腐朽，台灣危矣。

（作者為資深媒體人）