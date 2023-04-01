前總統馬英九赴大陸參訪，透過民國與抗戰遺跡的探尋，以及充滿政治智慧的發言，詮釋了「中華民國在台灣，但中華民國也是中國」的核心理念，不僅獲得陸方尊重與肯定，也捍衛了馬英九作為中華民國前總統的尊嚴。過去幾年，幾乎要「壽終正寢」的九二共識，經過馬英九此行似乎「活過來了」。

大陸行贏得中華民國空間

馬英九與國台辦主任宋濤會談時，5次談及九二共識，還原了1992年兩岸各自以口頭方式表述一中的歷史事實。坦白講，如果沒有馬英九在南京、武漢期間，多次彰顯自己前總統身分，表達中華民國是現在進行式，以及「三民主義、五權憲法」的中華民國憲政體制精髓，恐怕此時再提九二共識，就會變成另一番效果，甚至淪為「票房毒藥」。

早在馬前總統大陸行當日，有媒體放話稱國民黨有意重構「九二共識就是中華民國」的論述，折射出藍營當權者的擔憂。2019年1月對岸領導人習近平首次拋出「統一是九二共識應有之義」以及「一國兩制台灣方案」後，九二共識和一國兩制捆綁，無論是否歸咎於民進黨的政治操作，誤解和傷害已成事實，國民黨以九二共識為基礎的兩岸路線遭到前所未有的挑戰。

相較於2012年馬英九贏得總統大選、順利連任，普遍被認為是「台灣民意接受九二共識」的勝利，如今藍營對九二共識的自信心幾近瓦解。一方面，中共對九二共識的新加註，令外界認為兩岸政治智慧、模糊空間的消失；另方面，蔡英文總統師承李登輝特殊兩國論的「中華民國台灣」論述，似乎贏得中間選民認可。最近幾年，藍營縣市首長、青壯派對九二共識、一中各表等兩岸論述避之唯恐不及，當國民黨連自己都說不清九二共識的時候，「九二共識已死」的強烈疑問由此產生。

關鍵時刻，馬英九的大陸行，用行動詮釋了原汁原味的九二共識，重新爭取並確認了九二共識架構之下中華民國的空間：第一，只要認同兩岸同屬中華民族，台灣人也是中國人，那麼中華民國就不是台獨的代名詞。無論是在中山陵，還是在南京大屠殺遇難同胞紀念館，馬前總統對「兩岸都是中國人」做了清晰而堅定的表述。因此，陸方尊重馬英九使用民國紀年、提及自己前總統身分，也就贏得了中華民國的空間。

看到兩岸民間融洽的珍貴

第二，只要認同兩岸和平解決分歧，共同抵禦外侮，那麼中華民國就是兩岸關係政治基礎的一部分。馬前總統在大陸高談和平、反對戰爭，最關鍵的表態是藉反思南京大屠殺歷史教訓的場合，既提出「勇敢抵抗外來欺凌」，又提醒「需保持仁愛不要侵略」，同時站穩了民族與人性的道德制高點。這與民進黨政府對西方「台海戰爭」論調照單全收，甚至向鼓吹「每人發AK-47步槍」的美國前白宮國安顧問歐布萊恩授勛的乖謬言行，立即高下立判。如果兩岸願意透過交流、談判化解分歧，那麼中華民國就是兩岸不會走向戰爭、衝突的最大公約數。

第三，只要認同兩岸共享歷史、文化與血脈，那麼中華民國就是連結兩岸人民感情的紐帶。馬前總統率台灣青年追尋國父革命之路、國軍抗日之路，參訪秦淮河、黃鶴樓等大陸名勝，受到當地民眾的熱烈歡迎，台灣社會終於看到大陸網路「武統仇台」民粹虛像下的真實民意，不僅讓每一個台灣人看到兩岸民間融洽的珍貴，相信也會給大陸社會對兩岸和平帶來正向思考。

值得一書的是，面對陸方有意藉「武漢抗疫」宣傳其黨政制度的臨時參訪安排，馬英九基於「客隨主便」的尊重，在回答記者提問時，簡要肯定「疫情初期」大陸管控的成效，以及對兩岸醫療協議下合作的期盼，完全守住了台灣立場，也符合事實。北京決定封城前，就率先邀請我方醫療專家赴武漢考察，為蔡政府防疫爭取寶貴時間。撇除後期對岸封控體制的爭議，至少在武漢原始病毒的高致命率下，大陸初期「舉國」抗疫保護民眾生命，無可厚非。

相互尊重、求同存異，是九二共識的價值所在。馬前總統登陸為兩岸和平爭取了最大的可能性，也給中華民國爭取了最大空間；而陸方迄今為止的善意回應，也為原本黯淡的兩岸和平前景增添光亮。