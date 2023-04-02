本文前文討論農業社會和商業社會的差異，曾概要形容農業社會像一部牛車，商業社會則像一部汽車；那牛車若和汽車相爭相鬥，無論從那個角度看，牛車都要輸定了。一位曾任清華大學歷史系主任兼教授的蔣廷黻（清光緒21-民國54；公元1895-1965）直白地說：鴉片戰爭失敗的根本理由，是我們的落伍。我們的軍器和軍隊是中古的軍隊，我們的政府是中古的政府，我們的人民，連士大夫階級在內，是中古的人民。我們雖拼命抵抗終歸失敗，那是自然的，逃不脫的。

戰爭的本質是雙方軍事力量的對決，而軍事的力量可分為硬體的人員、武器裝備及後勤補給，和軟體的戰略、戰術、人員編訓及士氣。當時，中英雙方在武器裝備和軍隊的兵員編訓上，都存在著很不對稱差距；其差距之大，事實上勝過約百年之後，民國26年（公元1937）的對日抗戰時，中日雙方戰力之比較。

但戰爭也像是考試，足以證明自公元1840年至公元1937年約100年間，和西方、東方的列強相較，中國在武器裝備方面進步不是太多，但在戰略、戰術及軍隊的兵員編訓上，頗有進步，蔣介石領導的中國軍隊，才能把不可一世的日本，拖出個無條件投降。今回顧痛苦的鴉片之戰，倒也可見到自遜清末季到民國，華夏中國軍力的緩步向前，一直沒有停止。

鴉片戰爭時期清朝陸軍所用兵器，最先進的是山寨明代引進的「鳥銃」類西洋火器，該「鳥銃」槍要在槍身之外，引火發射，而且槍身長、射速慢、射程近、精確度差，即使如此，清朝更多兵勇，仍使用刀矛弓箭之類；英國陸軍則全部已用步槍，且其步槍已進步到在槍身內自行引火發射，而且火藥威力較大，射程遠而準確，兩軍相遇之時，英軍可在清軍火器射程之外，先開槍攻擊，清軍已先吃虧，而英軍的第二槍又至。火炮方面的情形亦類似，清軍的火藥仍為黑火藥，威力有限；不如英國海軍軍艦上的大砲。中英在水師的艦船方面，差距尤大。英國軍艦抗風、抗沉性能優良，能利用各種風向航行，排水量大，安裝的火炮數較多；尤其有航速快、吃水淺、機動性能強等特點。

清朝方面的「水師」，主要分為福建水師和廣東水師兩支，重點在近海巡防，僅以海盜為對手而非海上作戰，不是一個維度的戰力。據曾國藩的幕僚薛福成，在咸豐11年（公元1861）9月間筆記中記載說，時任湖北巡撫加太子太保銜的胡林翼，在長江江邊觀賞江景時，突然看到一艘英國軍艦，鳴著長笛左突右閃，速度如飛，溯長江而上，如入無人之境，胡林冀見後氣急攻心，不一刻昏倒椅中云。胡林翼甦醒後說，消滅太平軍是遲早的事情，他擔心的是洋人將成為國家的大患。見微而知著，多麼了不起的胡林翼巡撫大人。

在戰爭的軟體力量方面，亦值一述。清朝軍隊的總兵力達80萬，是當時世界上最龐大的一支常備軍，而英國派往中國長征的海陸軍合計只有約7千至1.9萬人。清朝擁兵的數字雖大，但能用、有用的兵卻不多。清朝的主力軍稱綠營軍，分布在全國各地，為防範帶兵將領領兵坐大，故平時並沒有統一的指揮訓練，也沒有固定的編制，日久就慢慢變為當地的團練或類似警察了，主要任務似乎不在打仗，而是維護治安和社會秩序。加以中國地方大，交通不便，因此，清朝的國防規畫，有利於分散的「治民」，而不利於集中禦外。

英軍自廣東，而福建，而浙江，而江蘇，而天津，所到之處都是約兩萬精兵及近百艦船，清朝真來不及調兵遣將，追隨對付。加以軍官及士兵社會地位不高，待遇不好，欠缺平日嚴整的編訓，形成軍紀不良，士氣不高，臨戰倉皇，都不令人意外。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】