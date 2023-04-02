前總統馬英九訪陸相關行程，非常具有傳統中華民國風，無論是從參訪地點設計及城市選擇皆然；不至北京避免被攻擊為「上京朝拜」、受「敵國統戰」，選擇造訪中華民國首都南京、抗戰時期陪都重慶及建國的辛亥革命發源地，這對日漸「台灣化」中華民國產生「再中國化」過程及效應；而回湖南祖籍祭祖慎終追遠，彰顯兩岸民眾具有共同的中華民族傳統、資產及文化根源。尤其前後任總統分別出訪大陸及過境美國，更是凸顯藍綠政黨政治，採取截然不同國際與兩岸事務政策取向。

這不僅凸顯馬作為國家元首，所應具備高度及格局、家國情懷，既有中華民族主義、愛國主義及心繫中華文化傳揚；也有對中華民國從國家、體制及地理歷史文化的繼承開創。馬英九訪陸行，恰恰凸顯中華民國台灣歷經從「台灣化」轉向「中國化」過程；也象徵著國家的國際與兩岸事務路線，可以在「友美和中」均衡路線或「聯美抗中」失衡路線中抉擇，是要終須戰爭還是要建構和平？是先融合再統合？還是武統被吞併？

馬英九是民選第一位卸任總統登陸，且公開祭拜中華民國締造者國父孫中山，當司儀宣讀祭文歌頌孫中山之豐功偉績及高風亮節時，同時誦讀：「兩岸人民，同屬中華，炎黃子孫，振興民族，共創未來，薪傳綿延。九二共識，和平基礎。蒼生為念，百姓謀福，共同發展，永繼無疆。」祭文內容不僅凸顯應正視中華民國存在事實，也顯示這是一份倡議兩岸和平發展祈願文。

祭文中揭櫫兩岸人民「同屬中華」、「振興民族」、「九二共識」，標誌兩岸擁有共同歷史文化資產，同文同種同根同源；尤其重新倡議「九二共識」，確認為兩岸和平發展共同政治基礎，這對既往國民黨內部曾經爭論「九二共識」是否已成為「過時論」、「揚棄論」、「替代論」具有澄清作用，也重新確認「九二共識」並非是「沒有共識的共識」，而是回歸「九二共識、一中各表」。

馬題寫「和平奮鬥 、振興中華」願景目標，具有高度建構兩岸和平及中華民族與文化復興意涵。兩岸人民同屬中華民族，皆為炎黃子孫，應共同追求和平及避免戰爭，致力振興中華民族及文化，此為兩岸中國人不可迴避的責任。透過此次帶領台灣青年參訪大陸、座談，認識中華民國締造者孫中山先生，台灣奉孫中山為民國締造者尊稱為國父，在大陸是廢除封建專制民主革命先行者。孫中山對中國革命貢獻及其所著三民主義、建國大綱及建國方略，應成為兩岸和平發展的共同資產。

尤其倡議振興中華民族及文化，帶領台灣年輕人認識中華民國在大陸發展歷程，對年輕人中華國族認同形塑有所助益。台灣社會因採行一系列「去中國化」及文化台獨措施，致台灣人認同最高達六成以上，雙重認同下降至三成，中國認同更創新低一成以下；台獨也達二成左右。顯然，馬英九已關注到及前瞻性認為，決定兩岸未來發展，應是兩岸年輕世代對民族、國家及歷史文化認同至關重要。

馬英九訪陸有其歷史意涵及影響，從國台辦的表述中傳達對其正面積極信號，大陸當局充分肯定馬英九，稱讚素有民族情懷和振興中華信念，展現強烈民族意識與崇高家國情懷；肯定馬為兩岸關係發展作出重要貢獻，包括在堅持「九二共識」、「反對台獨」政治基礎上，積極推動兩岸關係和平發展、實現兩岸領導人馬習會歷史性會晤。同時，肯定馬英九闡明兩岸同胞是一家人，具有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史、共同的願景，此構建兩岸中國人共同的精神家園和文化習俗。

大陸當局相當肯定馬英九此行，這有助於緩解蔡英文總統過境美國，因會見美眾議院議長麥卡錫所引發激烈緊張與對立。馬英九訪陸顯示兩岸人民「要和平、要發展，要交流、要合作」共同期望，彰顯七成以上台灣民意希望兩岸要交流、合作及對話。這與大陸當局希望兩岸和平發展到和平統一的期待，及秉持「兩岸一家親」、「心靈相契」及建立「兩岸命運共同體」理念相向。而大陸當局倡議共同推進「中國式現代化」建設，實現中華民族偉大復興，也與馬英九強調中華文化及振興中華民族目標不謀而合。

馬英九首次大陸行所經停的地方和規劃參訪活動，具有強烈的歷史感，包括重大歷史事件、中華民族災難、共抵外侮精神，凸顯中華民族根脈和兩岸歷史連接，兩岸應共同致力於振興中華。馬陸行降低兩岸敵對作用，促使兩岸關係跳脫戰爭邊緣風險；選擇赴陸祭祖參訪交流，傳遞一種意念即兩岸和平建構，應藉由兩岸全方位交流、合作及對話始能實踐創造出來。

而蔡英文選擇過境美國與麥卡錫議長會見，避免其直接訪台的衝擊性，也顯示台美共同管控分歧及衝突的巧妙政治藝術，衝擊比裴洛西來台較小些，但大陸仍會訴諸加大軍事威懾、外交壓制及經貿反制措施，例如台宏斷交即是外交壓制措施。

總體而論，馬英九赴陸，實有效緩解雙方緊張及對立，化解蔡英文訪美所帶來兩岸衝擊。此次陸行「祭祖掃墓之旅」實為成就「兩岸和平之旅」，也有校正中華民國國家內涵影響，從「台灣化」歷程中注入「中國元素」轉向「再中國化」，重新讓中華民國風華傳統再現於神州大陸。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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