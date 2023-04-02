蔡英文訪瓜地馬拉，試圖鞏固邦交。總統府副秘書長張惇涵說:中華民國台灣和瓜地馬拉，邦誼堅若磐石，就像瓜地馬拉咖啡飽滿香醇。

第一次聽說，有人拿咖啡飽滿香醇來比擬邦誼堅若磐石的?!咖啡飽滿香醇，只在剛剛沖泡時的短短幾分鐘，幾分鐘過後，咖啡冷了，香醇就不再了!莫非張秘書長暗示台瓜邦誼，時熱時冷，必須經常換杯咖啡，保持溫度?

蔡英文訪問瓜地馬拉，最該銘記於心的，其實是瓜國作為拉丁美洲典型「依賴理論政治」的歷史。

瓜地馬拉脫離西班牙殖民統治後，擾嚷不安近一世紀，經濟現代化依賴美國甚深。1944年，瓜國獨裁者被推翻，新任民選總統實施民主選舉、保障言論自由，並進行土地改革。此舉，激怒了擁有中美洲國際鐵路公司、瓜國最大莊園和出海港的美國聯合果品公司，引進美國中央情報局，勾結大地主與軍中反民主勢力，策動了1954年的政變，長達36年的內戰就此爆發，數十萬人民喪生，軍隊還趁機對原住民馬雅人，進行種族滅絕。

1996年交戰雙方簽署了一紙和平協議，內戰終止，但迄今為止，瓜國仍然是一個貧富極度不均的「民主國家」，這樣的國家，咖啡再怎麼飽滿香醇，生活在貧窮線下的廣大人民，又有何尊嚴可言?

台灣孤懸台海，外交勢促，國家發展和對外關係戰略，不能倚輕倚重，尤其不能獨沽一味、依賴強權。經營類似瓜地馬拉這樣的邦交國，若是專注香醇的那杯咖啡，誰能保證對手不會用更高的價碼買走那杯香醇咖啡呢?

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