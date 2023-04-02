美國跟台灣當局，表演了蔡英文過境美國的大戲。幹嘛呢？美國跟台灣，都有各自的目的。但共同目標，是要和平台獨。

台灣這邊，理由多著。一，去年選舉敗了，蔡英文大傷。芒果乾路線，陷入自我懷疑。所以現在需要找美國老闆，打個雞血。

二，台灣又進入選舉年造勢了。才剛選完，可是明年一月又要大選。民進黨需要美國承諾支持。

三，宏都拉斯剛剛斷交，現在只剩13個邦交國。有的小國，人口只有一兩萬。

所以，需要轉移焦點，也需要挽回顏面。

四，執行台獨國際化。這一點，是最嚴重的。蔡英文一趟行程才10天，過境美國，居然5天。還要見美國眾議院議長麥卡錫。這讓美國媒體、台灣媒體、國際媒體不斷播出「台灣總統」的樣子，又是演講，又是見了誰。

那麼各國的老百姓、媒體跟政客，腦海中都會一再出現「台灣總統」的形象。一般人當然會認為，美國眾議院議長見她，美國禮遇她。各國老百姓誰會了解歷史跟國際法呢？誰知道事實呢？老百姓就會認為，台灣當然就是個國家呀。中國卻一直在威脅，一直在罵台灣，所以是中國可惡，台灣很無辜，很可憐。

蔡英文還刻意說，兩岸關係中，台灣才是負責任的那個。這就是台獨國際化要的效果。當各國的一般老百姓，普遍都覺得，台灣當然是國家呀。台灣島內的台獨洗腦，也已經根深蒂固的時候。就已經是「和平台獨」的完成了。

注意，歡迎蔡英文的群眾，拿的旗子，跟以往已經不一樣了。他們拿的是「中華民國」跟美國國旗。這表示，台獨已經自我說服，用「中華民國」代表台獨。這就是賴清德說的，台灣已經獨立，不需要再宣布獨立。台獨跟「中華民國」的殼，已經融為一體。

而美國對中國的態度，是打擊之，分裂之，弱化之，佔有利益之。美國的國策既然是以中國為敵，所以支持台獨就是陽謀。美國的目標，是在「不極度觸怒中國」的程度下，為台獨添磚加瓦。終極目標就是和平台獨。

美國現在，政治經濟動盪不停。川普因為情色金錢醜聞被起訴，金融爆雷。繼續反華當然是最好的轉移焦點的辦法。

美國需要中國的金援。需要北京配合美國的事情多了。這時候，搞搞台灣，讓北京不爽。但是假裝給北京面子，又可以換一點好處，何樂而不為？

事情就是這麼個事情。不管是佩洛西竄訪台灣，還是蔡英文玩過境秀，還是蔡英文在美國見麥卡錫。都是一步一步的，繼續完成「和平台獨」，這棟罪惡的大樓。有時候假意休息一兩天，裝作在意中國的憤怒。但是，人家的工程，一直在進行。沒有停。蓋好的建築，也都沒有拆，一層一層的往上蓋。

台灣不管藍綠，都不會反對親美。試問，如果今天領導人是國民黨的誰，難道會拒絕去美國過境5天？難道會拒絕去美國見麥卡錫？

所以，冀望台灣，是沒有意義的。北京把局勢看得很清楚。工具箱裡，也很多傢伙。歷史，就是這樣的關鍵。（作者為作家）

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