蔡英文一行當地時間3月30日到達台灣的邦交國瓜地馬拉 (Guatemala,又譯為「危地馬拉」),受到瓜地馬拉總統賈麥岱(Alejandro Giammattei)的熱烈歡迎。雙方會談後隨即對媒體發表談話。

賈麥岱用西班牙語進行的講話熱情洋溢,表示瓜地馬拉和台灣之間的友誼堅不可摧,是兄弟邦誼,兩國相互尊重,民主價值相同,瓜國再次重申承認台灣是主權獨立國家,是唯一且真正的中國。 「唯一且真正的中國」這句話出自瓜地馬拉總統之口,原文是西班牙語y como la única y verdadera China。瓜地馬拉官網上對這句話的英文翻譯是the only and true China。

賈麥岱發言中上述這句話令人印象深刻,也使人頗感意外。敏感的媒體一下子就被吸引,在4月1日報導相關新聞時紛紛將這句話作為新聞或文章的標題,以博取讀者的眼球。

舉幾個例子。 《巴倫周刊》(Barron's):瓜地馬拉總統在蔡訪問期間稱台灣是「唯一真正的中國」。彭博社(Boomberg) 的新聞:「台灣對我們來說是唯一的、真正的中國。」 紅迪網(reddit):瓜地馬拉總統:台灣是唯一真實的中國。法廣(rfi): 對瓜國而言台灣是唯一真正的中國。雅虎新聞(yahoo):不甩中挖牆腳 瓜總統:台灣是唯一且真正的中國。今日新聞(Nownews):對蔡英文表欽佩 瓜地馬拉總統:台灣是唯一且真正的中國。

賈麥岱說台灣是「唯一且真正的中國」這句話目的是為了取悅台灣。要表達的是我們瓜地馬拉不承認大陸,只承認你們台灣,只有台灣才能代表中國。就在蔡英文對瓜地馬拉訪問之前,大陸外交部發言人曾公開對瓜地馬拉喊話「我們希望危地馬拉(瓜地馬拉)認清大勢,早日作出正確選擇」。賈麥岱說的這句話也可以看作是對中國大陸的一種回擊,告訴大陸與台灣保持邦交就是我們的選擇。而回擊大陸當然又可以討好巴結台灣。

在瓜地馬拉看來,台灣和大陸之間的矛盾和衝突是相互在競爭誰是真正的中國,誰是中國的唯一合法代表。在這場二選一的競爭中,瓜地馬拉選擇和台灣站在一起,承認台灣是正宗的中國,真正的中國,唯一的中國。

這不是瓜地馬拉總統第一次表示台灣就是中國。 2022年6月26日賈麥岱在接受LatAm Investor 媒體採訪時就說過,「我們是台灣目前最大的盟友,在我擔任總統期間,我只承認一個中國,那就是台灣。」 瓜地馬拉的外交部長也曾表示,危地馬拉支持台灣的和平、主權和領土完整。可以說,瓜地馬拉主張的「唯一且真正的中國」是以某種形式自覺不自覺地堅持了「一中政策」。

當然,瓜地馬拉的「一中政策」和中國大陸的「一中政策」截然不同。前者指只有台灣可以代表中國,後者主張只有大陸可以代表中國。

蔡政府「借殼上市」,打著中華民國台灣的名義,實際推行的是兩岸互不隸屬的台獨措施。對這種表裡不一的欺騙性,瓜地馬拉政府並不是十分明白。對中國China,中華民國Republic of China,台灣Taiwan,各個名稱的涵義及他們之間的內在聯繫,瓜地馬拉政府也是稀里糊塗。

在瓜地馬拉的政府網站上,從標題到內容,Taiwan被China或Chinese修飾比比皆見,「蔡英文總統訪瓜地馬拉與中國台灣簽署友好合作關係」(Guatemala and China Taiwan ratify ties of friendship and cooperation during the visit of President Tsai Ing-wen);有些句子還不將蔡英文稱為President,而是稱為 缺乏禮貌的ruler,「中國台灣地區領導人蔡英文 於本週六下午開始對該國進行為期三天的正式訪問」(the ruler of China Taiwan, Tsai Ing-wen, who began a three-day official visit to the country this Saturday afternoon)。瓜地馬拉政府網上的遣詞造句說明瓜地馬拉政府要么是對中國和台灣的關係模糊不清,要么是認為台灣本來就和中國是一體。所以賈麥岱說台灣是「唯一且真正的中國」就不足為奇了。不知台灣的外事部門是否瀏覽過瓜地馬拉政府的網頁,看了之後有何感想?

估計蔡政府現在有些左右為難。對瓜地馬拉的「一中政策」欣然接受吧,可能會感覺如骨鯁在喉,實在是不情願將台灣被稱作中國。因為蔡政府心心念念的是將台灣「去中化」,徹底割裂兩岸的歷史連接,壓根不願意把台灣和大陸扯上邊,怎麼會願意台灣被稱作「唯一且真正的中國」呢。對瓜地馬拉的「一中政策」表示不滿吧,有些說不出口,說了就會掃邦交國總統的面子。同時也很難用幾句話將兩岸互不隸屬,台灣喜歡被稱作台灣,而不喜歡被稱作中國的原因向瓜國說清楚。

鑑於此,蔡政府只好對瓜地馬拉總統所說的台灣是「唯一且真正的中國」裝聾作啞,對瓜國的獻殷勤未表現出興高采烈。這也是在台灣政府的官網上只是說,瓜地馬拉政府「重申對中華民國台灣的支持,並為兩國邦誼注入新的活力,同時也再一次肯定臺灣是一個主權獨立、且與瓜地馬拉共同分享民主價值的國家」。而對賈麥岱向台灣討好的將台灣稱為「唯一且真正的中國」的說法,台灣政府的官網上卻隻字不提,是不是有些難言之隱啊。(作者為多倫多退休教師)

