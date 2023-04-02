自蔡正元公佈族譜後，有很多人在問，蔡英文跟蔡正元有無親戚關係，答案是毫無關係。

蔡正元祖源出自福建泉州閩南人，青陽先生蔡輝的「青陽衍派」子孫。

蔡英文祖源出自廣東梅縣客家人，「濟陽堂」蔡福粵的後代子孫。蔡福粵是最早從江西贛縣經閩西武平縣，1139年遷入廣東梅縣的蔡姓客家先祖，蔡福粵的來歷眾說紛紜並無定論，僅知最早定居於梅縣松源鎮金星村的蔡屋。

蔡福粵的祖源堂號是「濟陽堂」，其出身有兩種可能。一個是西晉時位於河南與山東交界的濟陽郡，有江姓、蔡姓、丁姓三大氏族。一個是東晉時位於江蘇揚州和常州附近的濟陽郡，稱南兗州濟陽郡或稱「僑濟陽」。蔡福粵出自何處濟陽郡並不清楚。

明末清初，廣東梅縣蔡氏族人大舉移民海外，目前梅縣已少有蔡姓人口。

蔡英文的祖上於清代來台，跟早期來台的客家人一樣，大多落籍屏東，但因屏東來自福建閩南的移民眾多，導致屏東客家人逐漸熟悉閩南語，反而忘記梅縣客家話，成為「福佬客」，意思是「只會講福佬話的客家人」，蔡英文就是「福佬客」。

「福佬」是廣東人對福建人的稱呼，「福建佬」之意，但有很多人誤認為是「河洛佬」，

或把「福佬人」誤認爲「河洛人」，甚至寫成「鶴佬人」，有些台灣的「福建佬」也跟著攀親帶戚的扯上「黃河洛陽」，自稱「河洛人」。在福建的「福建佬」從不稱「河洛人」，在台灣的「福佬人」被林洋港吹牛成「河洛人」，那完全是「牛頭對馬嘴」的瞎扯。

蔡英文2017年曾有「尋根之旅」，應該去梅縣松源鎮「尋根」，祭拜先祖蔡福粵。但她自認為有排灣族的血統，所以跑去大洋洲小島上，去找南島語族尋根。

絕大多數的台灣人毫無南島語族的血緣，僅因為一句「有唐山公 沒有唐山嬤」的謠言，

很多台獨白痴就自認自己有「南島血統」，那是最無知的「半路認老嬤」的笑話。

就算蔡英文真的有「南島血統」，也不應該去大洋洲上的小島「尋根」，那是一個超級無知的大笑話。

現代DNA基因研究已經確定地證明，最早的南島語族出現在福建漳平縣象湖鎮的奇和洞，接著出現在台灣島，最後才出現在大洋洲。所以就南島語族繁衍途徑而言，福建是父輩，台灣是子輩，大洋洲是孫輩，蔡英文要尋根應該去福建奇和洞。

尋根跑去大洋洲其實是「尋孫之旅」，民進黨人不讀書，沒有足夠的知識，才會把「尋孫之旅」當成「尋根之旅」，實在有夠好笑。（作者為前立委）

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