民進黨發言人針對前總統馬英九拜謁中山陵時稱「振興中華是兩岸中國人不可迴避的責任」，在臉書發文抨擊「台灣就是台灣，我們是台灣人，誰跟你是中國人」，引起電視政論節目許多關注與爭辯，質疑賴清德的兩岸路線已由蔡英文的「兩國論」靠往更「獨」的「兩族論」，兩岸成為「非我族類關係」。此事極為敏感，但未見民進黨中央澄清，令人不得不懷疑，這是否為賴清德時代民進黨的最新立場？

民進黨發言人惹議

台灣多數民意支持「維持現狀」，美國對台政策核心也是「維持現狀」，大陸希望「水到渠成的統一」，則是另類「維持現狀」。民進黨主張台獨，卻是改變現狀，因而很難在一對一選舉中獲過半選票當選。直到2016年蔡英文抓住眉角，以「維持現狀」淡化台獨立場，其「現狀」的內涵是「中華民國憲政體制」，終於得到美國的支持與多數選民的認同，而能順利當選，兩岸關係未立即「地動山搖」。

其後兩岸關係逐漸惡化，2020年蔡英文以「抗中保台」策略當選連任，中美關係與東亞地緣政治適時發生結構性改變，兩岸與台美關係隨之變化。蔡英文改以「四個堅持」為兩岸政策核心，強調「自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，雖屬「兩國論」，但兩岸間的「模糊連結」仍然存在，譬如憲法、文化、民族、一家人等。華人社會「有關係就沒有關係」，「模糊」是中國人的智慧，蔡英文藉著「模糊性連結」避免了兩岸攤牌。

美國對華政策也是一種「模糊的智慧」，無論1972年的《上海公報》或1978年的《建交公報》，都在「一個中國」基本原則上保留了若干解釋的空間，即使1979年生效的《台灣關係法》，對是否軍事保護台灣也非常「模糊」。「戰略模糊」讓美國得以與大陸維持官方關係，同時維持台灣的非官方交往，台灣治權現狀未變，兩蔣時代如此，於今亦然。拜登政府與中國的所謂「護欄」，主要就在美台關係的界線，博弈仍在進行中。

蔡英文主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，與馬英九時代兩岸「主權重疊、治權互不隸屬」很不一樣，但中華民國憲法體制並未改變，人民感受「現狀」並未動搖，即使過去7年在新課綱與民進黨種種「去中」政策導引下，兩岸心理距離日漸疏遠，但蔡英文在操作上保持謹慎，兩岸關係雖危險但未崩裂。

賴清德要表明態度

蔡英文的謹慎，一方面源自美國不支持台獨，二方面來自台灣內部對中華民族的認同依然強烈，更重要的是與她的背景有關。她是在李登輝時代入府為幕僚，並無台獨運動背景。陳水扁時代她擔任陸委會主委時，曾在立法院自陳「我是中國人，因為我是念中國書長大的，受的是中國式教育」。她強烈認同台灣，堅持主權獨立，但不改變憲法連結，也不否認與中國的文化連結，「維持現狀」政策有一定可信度。

但賴清德不同，他出身台獨運動，又宣稱自己是「務實的台獨工作者」，繼承蔡英文兩岸路線的說服力不足，「疑賴論」其來有自。在即將來臨的大選中，他的兩岸路線將受到質疑，壓力不僅來自藍營，也來自美國與大陸，將是他2024選戰的主要考驗。

台灣政要不分藍綠，很多人都曾前往大陸尋根祭祖，如國民黨前主席連戰、親民黨主席宋楚瑜、國民黨前副主席蔣孝嚴等。綠營前總統陳水扁曾託人到大陸尋根，知道祖先來自福建詔安後，還修了族譜；前副總統呂秀蓮、駐日代表謝長廷等也都曾回大陸祭祖。文化與血緣上的中國人仍然是多數台灣人的認知。

台灣人不是中華人民共和國公民，但台灣人是中國人。過去30年至少20萬台商在大陸受到「家人」般的待遇，台商致富，台灣經濟受惠。兩岸同屬中華民族，兩岸問題就不是民族問題，而是家人間的爭執。台灣在地緣政治下已成世界最危險的地方，賴清德若確定採取「台灣人不是中國人」路線，「中國人不打中國人」失去依託，台海風險必隨之升高。2024選戰已展開，賴清德要想清楚利弊得失！