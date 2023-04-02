中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤3月30日在武漢會見到大陸訪問的馬英九一行。筆者認為，這次會見有4點內容值得重點關註：

第一，雙方皆談及「九二共識」。馬英九強調了「原汁原味」的「九二共識」，有助於消除諸如「『九二共識』不是共識」的謬論，確認、鞏固「九二共識」的共同政治基礎，令台灣民眾清晰理解「九二共識」不僅實存，且內涵確定。馬先生是鞏固「九二共識」這段歷史的經歷者、見證者、踐行者，他重申「原汁原味」的「九二共識」，有不可替代的作用。

第二，雙方不約而同地提到了「慎終追遠」，這正是對中華文化的肯定。中華民族一向主張，國之大事，唯祀與戎。清明祭祖，本身就是慎終追遠，是中華孝文化的組成部分，也是中華民族不忘祖先、血脈和文化傳承的重要禮儀。兩岸同屬中華民族，是血脈相連的骨肉兄弟，共同致力於實現中華民族的偉大復興。這些充分說明，兩岸在民族和文化根源上有著共同認識。

第三，宋濤在會見中充分肯定了馬英九為發展兩岸關係作出的重要貢獻。一方面，馬英九在任內與大陸方面一道在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上推動兩岸關係和平發展、實現兩岸領導人歷史性會晤；另一方面，馬英九在卸任後仍堅持「九二共識」。尤其是今次祭祖之行，彰顯了馬英九對於兩岸同屬中華民族的堅持。

第四，雙方在以政治協商、政治談判的方式和平解決兩岸問題方面，存在共識。這些共識，或將增進島內民眾對於政治協商與政治談判的瞭解，擴大未來兩岸之間的交流，加深彼此共識，逐步解決相關問題。

值得一提的是，馬英九的祭祖之旅，與蔡英文「過境美國」形成鮮明對比。首先，兩趟行程帶來的能量截然不同。馬英九的祭祖之旅釋放出正能量，展現、恢復、還原出兩岸關係問題的來源、發展和整個過程，並且通過參訪一系列重要的歷史遺跡，提供給年輕人瞭解具體歷史的證據，從而帶給他們正確的歷史觀、民族觀、價值觀。蔡英文「過境美國」，則是純粹的負能量。對於民進黨當局而言，執政要看美國的臉色，而不是島內民眾的評分，其「倚美謀獨」的本質暴露無遺。

其次，兩趟行程受到的民眾待遇不同。馬英九受到大陸民眾的熱情歡迎，而蔡英文「過境美國」不僅受到華僑華人的持續抗議，也受到說道地美式英語的美國人的抵制。許多美國普通民眾希望中美關係健康發展，不願中美之間發生戰爭。在這些美國民眾眼中，蔡英文「過境」會給美國帶來捲入台海戰爭的風險，所以他們不歡迎蔡英文。

再次，兩趟行程對於青年的影響不同。馬英九的祭祖之旅有助於台灣青年瞭解歷史的真相，推動兩岸青年敞開心扉，互動交流，實現心靈契合。民進黨當局則煽動兩岸青年的對抗，為自己撈取選票。

最後，兩趟行程對於兩岸關係的影響不同。馬英九的祭祖之旅，向著和平解決台灣問題的正確方向努力，從而給島內帶來光明與和平，增進民生福祉。蔡英文過境美國，則帶給島內動盪的未來，甚至是非和平的未來。相較之下，馬英九的和平之路雖然走得稍慢一些，保守一些，但他畢竟是在正確的歷史道路上前行，最終結果是必然成功，收穫正面的歷史評價。（作者是北京聯合大學台灣研究院教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※