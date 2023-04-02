法國總統馬克宏4月5日到8日要和歐盟執委會主席范德賴恩一起到大陸訪問。馬克宏一直認為梅克爾退休之後，該他出來領導歐洲了。所以他提出了歐盟的改革計畫，也準備和習近平談烏克蘭的情勢。拉著范德賴恩同行，是想向中國表示歐洲的團結。

可是就算歐洲真是團結的，法國卻是分裂的。3月16日，馬克宏引用憲法第49.3條，在不經國會表決下，強行通過將退休年齡從62歲延後到64歲的退休改革法案。反對黨議員認為自己的投票權被剝奪，憤而全體起立，擊桌唱國歌抗議。反對退休改革的老百姓也一下炸了鍋，認為政府過於蠻橫，於是愈來愈多群眾湧上街頭，連一向平靜的波爾多都出現了示威的人潮。

馬克宏認為他這樣做並不違法。事實也是如此，法國總統引用第49.3條完全合憲。反對黨若對此不滿，大可在24小時內對內閣提出不信任案以為補救。若不信任案通過，內閣就將垮台（總理下台，總統仍在位），法案也必須中止。而國會的確也提了兩個不信任案，但是都沒有過。現在除非憲法委員會叫停，或提出折衷建議，否則這個法案應該就會付諸實行。

就馬克宏而言，法國人口老化、經濟衰退，若不及時對退休制度進行改革，政府很快將發不出退休金，因此改革勢在必行。但以目前的國會生態，透過正常國會表決程序，法案又很可能過不了，所以只有賭上一把，引用49.3條，強行通過。

可是法國政治評論指出，政治人物應該知道，不是你認為對的都推行得了，還必須講究方法與時機。何況馬克宏給人的印象本就是傲慢的人生勝利組，根本不想聽反對意見，也不想跟老百姓溝通，所以才會這樣橫柴入灶。一些走上街頭的抗議人士表示，他們反對的不只是退休制度改革，更是馬克宏這種漠視民主程序的決策風格。所以法案雖過，但法國分裂之局卻依然難解。

1968年戴高樂擔任總統時，也曾經歷過幾個月的大型示威，他號召百萬群眾走上街頭支持他的政策，並解散國會，舉行大選，結果獲得勝利。馬克宏找不到百萬群眾，也不想提前解散國會，因為未必能贏，所以無法仿戴高樂的故事。但即便是戴高樂，長期示威耗盡社會共識，1年後還是因另一件公投案沒過而下台。

也有論者指出，馬克宏在退休改革上把府會關係弄得這麼僵，那他其他的改革，如環保、教育、移民等還想不想推？可能通通得停擺。還有法國學者指出，去年大選人們支持馬克宏，不是支持他的政策，而是要阻擋極右派國民陣線的雷朋出線。今如果因強推退休改革，反讓國民陣線得利，最後把總統寶座送給了雷朋。雷朋是疑歐派，馬克宏則一心想領導歐洲，若最後讓疑歐派的雷朋繼任，這豈不是一大諷刺?人在中國強調代表歐洲的馬克宏，想來心裡一定是揪的。

可是馬克宏現又不能在退休制度改革上妥協，因為那將為街頭示威合理化，升高反對黨氣焰。但若不妥協，街頭又永無寧日。看來動用49.3條的豪賭，到底是贏是輸，只有等待時間證明了。

（作者為東吳大學政治系教授）