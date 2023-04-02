ChatGPT最近大行其道，很多人已經開始未雨綢繆，擔心這會不會造成未來某些行業的工作被人工智慧取代。其實在這之前，應該先擔心的是認知作戰。

AI人工智慧早已無所不在，例如大家平常已經習慣的Google等網路搜尋引擎，只要是透過機器學習，都算人工智慧。與其擔心人工智慧統治人類，不如先擔心誰在控制人工智慧。有朋友反映，這段時間Google搜尋的結果跟過去有些不同，令人不解。何以如此？最大的可能，就是演算法改變了。演算法為什麼會出現改變？是Google的機器人學習自動升級了嗎？有專家質疑，更可能的應該是因應俄羅斯與烏克蘭戰爭所出現的認知作戰，為了要屏蔽特定方的訊息，所以更動了演算法。

Google的演算法一改變，出來的結果就不一樣了，出來的結果不一樣了，久而久之大家就接受了。這是對抗認知作戰嗎？或者，這本身就是認知作戰？

ChatGPT現在最令人讚嘆的，是生成的內容很有創新感。當然，也有人開始覺得內容常有錯誤，張冠李戴、時空穿越，經常都出現。因為有錯誤，讓人們知道ChatGPT不盡可信。但等到出現更新的版本、更少的錯誤，或許大家就會越來越接受ChatGPT，即使到時這項服務會使用新的名詞。但是一如Google的演算法，ChatGPT這種人工智慧最根本的還是人工，人工勝於智慧，關鍵是最後面的人：寫程式的人、擁有程式的人。只要有人，權力就無所不在，當擁有權力者想要干涉知識的生成，認知作戰就出現了。

面對當前認知作戰的新科技與新趨勢，平凡人能做的其實很有限，小國能做的也很有限。因為認知作戰包括三個層次：訊息層次、軟體層次、硬體層次。一般人或小國，最多只能注意訊息的真與假，避免上當。然而，在軟體層次，例如網路平台與通訊軟體，一般人或小國對其演算法或是背後的隱私性根本說不上話。即使曾經擔任美國總統的川普，姑且不管他講的話內容是什麼，當Twitter決定下架他，他也只能接受。

同理，許多台灣民眾常常覺得Facebook的審查有問題，很多虛假的詐欺內容不停出現，最近每天都有一看就是假帳號的美女要求加好友；但正經八百的帳號卻常常被限制。你又能如何？

至於通訊軟體，台灣使用的都是其他國家研發的通訊軟體，背後也涉及了資訊洩漏的隱憂，這也是認知作戰的基礎。

在硬體的部分，美國接連對華為等中國的硬體生產廠商提出質疑、甚至直接下禁令，因為擔心這些硬體有後門，會洩漏資訊。有趣的是，歐盟也擔心美國生產的硬體有同樣的問題。最近又有人在吵舊話題，就是3C用品到底會不會竊聽使用者的談話？不用擔心，一定會！iPhone等美國幾家大廠都被發現好幾次了。

即使無奈，最少該知道：人工智慧之所在，就是認知作戰之所在。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）