行政院長陳建仁接任閣揆甫滿2個月，執政陷入內憂外患，不僅對蛋荒、通膨、詐騙等民生問題束手無策，2月景氣對策信號更亮出第4顆代表「景氣低迷」的藍燈。但陳揆對馬英九訪陸的一言一行卻一再噴口水挑釁，忘記當初要打造溫暖堅韌台灣的承諾。

陳建仁曾祈求天主讓他好好地為民服務，但從去年缺到現在的蛋荒，卻一再讓陳建仁的承諾跳票。農委會直到最近才進口雞蛋來滿足民眾需求，遏止人為囤蛋，顯然不是不能而是不為。然而，農委會主委陳吉仲面對蛋荒只會推諉卸責，難道這不是人禍？

這還不打緊，行政院大宅門裡運安會高層接連出包，還鬧國際笑話，陳建仁事後的震怒也是於事無補；就連政府資安事件連環爆，蔡總統雖一再喊資安即國安，但砸大錢新成立的數位部卻還只能做壁上觀。

最荒謬的是還稅於民的發現金政策，先是搞個複雜多元管道請領，要民眾分流上網登記，還說不一定是先登記先領，弄得民眾霧煞煞，不知所從。

沒想到，陳建仁公開說最快4月6日能領到現金6000元，有銀行先墊款支付，打亂遊戲規則，各行庫則紛紛跟進，變成一國多制，行政院卻雙手一攤推說由各銀行自主決定。雖然這對於民眾來說是樁好事，但花的畢竟是公帑，銀行又是特許行業，不但損及政府威信，更壞了陳揆對全民的承諾。

這些或許對陳揆來說都是小事，因為只要記得對馬英九赴大陸祭祖扣上「屈從附和中國」的帽子；還有對蔡總統過境美國，呼籲中國不要藉端挑釁，「蘇規陳隨」打出「抗中」意識形態牌，就算內政搞不好，也有太平官可做。可嘆呀！