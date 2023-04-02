馬英九率團赴大陸祭祖、交流行程引發兩岸廣泛關注，大陸民眾對馬英九此行多給予積極與正面的評價。參訪團在武漢參觀辛亥革命博物院、黃鶴樓時，沿途皆有民眾在外等待、揮手和歡呼，馬英九與當地民眾頻頻互動，均獲得眾人熱情回應。因此有媒體稱馬英九此行在大陸颳起了「馬英九旋風」。在兩岸關係逐漸緊張的當下，馬英九此次大陸行可以為理解兩岸關係提供一些有益的參考與啟發。

中華文化是兩岸人民共同的財富，也是兩岸人民共同的精神依托。慎終追遠，民德歸厚。經歷了幾千年的沉澱之後，中華文化已經成為深埋於每個中國人內心的文化基因，潛移默化地影響著每個人的行為方向。在中國人的精神世界中，先祖及其傳承是文化之根，是能夠觀照未來的精神支柱。馬英九能夠排除各種困難，在賦閒7年之後完成大陸之行，在祖塋之上加一抔土，在祖宗牌位前上一炷香，終於能夠實現歸鄉祭祖的夙願，完成走了70多年的精神自我救贖之路。這份執著與虔敬，值得欽佩。

馬英九所到之處與民眾展開頻頻互動，大陸民眾表達了對馬英九參訪的善意回應，不但反映出大陸人民的熱情與善良，同時更體現出大陸人民對兩岸交流的肯定、對「兩岸一家人」觀念的高度認同，以及對「自家人」的體貼與關照。這種樸素的感情是兩岸人民割不斷的精神紐帶，以前這種情感支持了兩岸關係的發展，未來更會推動兩岸人民的關係進一步深化。見面三分情，兩岸一家親，只要有互動，這種情感就會自然流露出來。

從這個意義上說，兩岸和解其實並不難，只要回歸「兩岸是一家人」的認知，彼此為對方著想，避免互相傷害，共同思量如何走向互惠雙贏，兩岸和解即可開端。兩岸需要共識，否則說兩岸和解只能是一句空話。能促進兩岸和解的共識有許多，其中最重要者就是「兩岸是一家人」的共識，而「九二共識」則是這種共識在政治層面的最直接體現。兩岸血脈相連，血濃於水。「兄弟鬩於牆，外御其侮」，兩岸終究有著共同的命運與情感聯結，割捨不斷。當然，現代語境下「兩岸一家人」共識也包含兩岸合作共建兩岸美好家園的認知，加強兩岸聯繫造福彼此的認知等等。只要真心承認兩岸是一家人，心之所想，意之所至，再經過長期互動與依存，自然可以做到心靈相通。

認同兩岸是一家人，實現兩岸和平發展符合兩岸人民的共同利益。和平發展能夠被廣泛接受，根源在於其符合我們本性中對幸福生活的企盼。如果我們問一個人是否支持和平發展，就相當於問他願不願意生活過得更舒適一些，發展得更好一些，只要具備正常的思維能力，絕大部分人都會給出肯定的回答。從台灣的媒體民調到街談巷議，大家對兩岸和平發展接受度一直都非常高。不過，從世界範圍內來看，無論是和平還是發展，絕大多數時候都需要付出努力與代價才能爭取到。兩岸和平發展同樣如此，只有經過兩岸人民戮力同心不斷努力，才能爭取到和平發展的機會。

失卻文化傳統者會逐漸失卻自己的文化之根，最終變成精神的流浪者。他們最終會變得虛無、自戀、暴戾，終至失去寬容之心，甚至被仇恨蒙蔽心靈。相形之下馬英九先生確實代表了台灣的一股清流。要知道在目前台灣的政治氛圍下，到大陸祭祖是需要勇氣的，但馬先生以「雖千萬人吾往矣」的氣概，決然成行。果不其然，馬英九人尚在大陸，島內有人開始拿放大鏡檢視，吹毛求疵。台灣媒體新聞用標題字幕「搭載馬英九大秀速度！陸高鐵刻意飆速350公里」來表達自己的「驚歎」。此語一出，大陸民眾笑聲一片，大陸許多高鐵設計時速就是350公里啊！這也從側面說明台灣對大陸的瞭解還是太少。

兩岸未來是戰還是和，其實就在一念之間。承認兩岸的血緣聯繫與共同的文化傳承，認同自己的中華民族身分，認同「兩岸是一家人」觀念，承認「九二共識」，以合作與寬容的姿態面對兩岸的歷史與現實，務實處理兩岸關係，以民生福祉為重，加深兩岸交流合作，自然可以使兩岸走向共同繁榮。相反，如果不承認兩岸歷史與現狀，不斷以小動作損害兩岸人民利益，甚至不惜援引外國勢力，加強兩岸對抗，兩岸關係自然會走向衝突與對抗。目前兩岸已經進入兩種道路選擇的十字路口，到底如何選擇，確實考驗政治人物的智慧。（作者為北京聯合大學台灣研究院教授）

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