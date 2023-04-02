筆者投身於法律產業逾50年，對於ChatGPT等人工智慧是否將不利律師功能抱持保留的態度，但觀察中華民國建國112年至今，我們的法律產業發展確實仍有許多破碎之處。從武昌起義初建民國，國民政府為收回列強手中之「領事裁判權」遂於1930年代起一口氣通過《民商法》、《訴訟法》、《智慧財產權法》等與國際接軌之現代化法制，但囫圇吞棗式立法導致不少規定並不合身，外加民初戰事頻仍，憲法僅短暫施行便進入戒嚴、戡亂，法律產業在先天不足、後天失調下，水土不服之缺失逐漸湧現。

基此，ChatGPT的誕生，使人類從傳統Google搜尋引擎檢索躍升至電腦可以主動針對問題給予互動式回應，看似帶給法律人前所未有的挑戰，但筆者認為倘能藉此機會整頓法律產業之缺失，則危機未必不是轉機，以下建議與讀者共勉之：

一、盤點法律實用性之不足，法律人應以羞、以惕、以勵，用熱情、良知、本事成就令人驕傲的法律產業！

我國法制一直存有實用性不足、欠缺整合且高度破碎之缺失，從以下兩件經典判決對比我國實踐可見端倪。1895年的美國最高法院「Hilton v.Guyot案」，點出內國法院針對外國民事判決究竟該以「互惠原則」為基礎，裁量是否承認；抑或是堅持「一事不再理」之精神，尊重外國終局判決結果。當時大法官以5票對4票認為既然法國對外國判決仍實體審查，決定基於互惠原則否定了法國判決之既判力。對此，首席大法官Fuller發表迄今仍擲地有聲之不同意見，認為「既判力」是法律上重要原則，法院不應恣意裁量拒絕；「互惠」與「報復」並無不同，法院有別於行政機關，不屑輕易採用！

此不同見解影響日後判決推翻Hilton案，而不再以互惠作為承認外國判決之前提。反觀我國法律，民國18年生效迄今之《民事訴訟法》第402條仍以「無相互之承認者」之互惠概念，作為外國判決承認之前提；而《兩岸關係條例》第74條亦存在只承認大陸判決執行力而無既判力之過時立法！

另參1963年紐約州法院之「Babcock v. Jackson案」，原告Babcock（乘客）與被告Jackson（駕駛/主人）均在紐約設有住所，1960年共赴加拿大渡假時於安大略省發生車禍，車毀人傷。由於事故地安大略省訂有「賓客法規（guest statute）」，規定非營利汽車之主人/駕駛人，除非重大過失，對客人不負侵權賠償責任；紐約州（當事人共同住所地等連繫因素）則規定有過失即應負責，原告遂向紐約州法院主張被告駕車有過失並索賠。

承審Fuld法官認為，雖傳統選法規則以侵權行為地法為準據法，但本案安大略省僅是因「偶然因素」而成為侵權行為地，侵權行為地不應作為決定準據法之「唯一」標準，應以「功能性選法」（考量當事人住所地、汽車保險等因素）才能達成妥當結果，而判決原告勝訴。判決後短短10年間便有近半數美國州法院改採功能性選法。反觀我國涉民法（包括侵權行為準據法的規定）從民國42年訂定迄民國99年修正至今仍未能全面落實功能性選法之精神，而此不過是法制缺失的冰山一角。

二、法律產業驕傲事在「人」為，ChatGPT挑戰是危機更是轉機！

再以外國法人認許為例，從民國20年院解字533號（否認未經認許之外國法人的自訴能力），再到民國110年最高法院刑事庭以WTO、涉民法、公司法等修正為由肯認未經認許之外國法人之訴訟能力，但立法90年來始終欠缺橫向連結，導致《民法總則施行法》相關規定仍留有外國法人「認許」之「有害無益古董」，值得主管機關如法務部、立法院法制局、司法院注意！

基此，ChatGPT或許可以輕易透過大數據指出錯誤，但不論是行政、立法乃至審判仍需要血肉之軀、有本事的法律人，以全觀法律人視角打造令人驕傲的法律產業，如此危機將成轉機！

（作者為超國界法律教授、律師）