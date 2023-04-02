民進黨過去大罵馬政府漲價是「無能政府」、「搶錢政府」，現在蔡政府還有臉喊漲電價？要不要自己掌嘴，為「漲價」先道歉？什麼叫國際電價比台灣電價貴？忘記當初大罵馬政府官員時自己的醜陋嘴臉？憑什麼對自己的執政問題總是輕描淡寫？

罵大家都會罵，結果罵的人卻比被罵的更無能透頂，這根本就是在考驗全民的容忍力。民進黨似乎忘記過去言行，然而網路時代凡走過必留下痕跡。當初民進黨委員開記者會狂罵「油電雙漲 人民艱苦」、「無能總統 漲價內閣」、「油電價格馬上漲 痛苦指數九萬兆」，各種標語嘲諷馬政府。

當初罵的越兇，現在自己做不到，犯眾怒程度則越兇，畢竟民眾在意政府執政兌現承諾能力，所以才選擇政黨輪替，結果蔡政府這幾年出包表現比馬政府還誇張，難怪被挨轟不知道當初是在罵什麼？

如今電價一漲，讓綠營成雙面刀鬼！真正該做的正事不做，盡會做一些政治表演的選舉作秀。卸任前蔡英文想要畢業旅行風光，卻不知對全民欠下政策支票無法兌現。若真的跳票做不到，至少先還馬政府一句道歉公道。

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