一直以來，綠營喜歡批評藍營人士去大陸不提中華民國，因此引申只有一中沒有各表的說法。但馬英九這次在訪陸多個行程中頻繁對一中框架裡的中華民國進行闡釋，正面回應了綠營質疑，又同時彰顯出陸方區別對待堅持一中立場者的活動空間。

馬英九在南京中山陵時四度提及民國；與江蘇省委書記會面時，既提九二共識，又自稱是「台灣的總統」；到了湖南祭祖，更說自己「在民國97年跟101年，兩次當選中華民國總統」；於湖南大學交流時，最後結尾說到：「我們國家修改了憲法，我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」並接著指出，在《兩岸人民關係條例》第2條有定義台灣地區與大陸地區。台灣地區是台澎金馬，大陸地區則是台澎金馬以外，我們的領土。因此，不論是在台灣，在大陸，在憲法上都屬於一個中國，我們是台灣地區，你們是大陸地區。然後話鋒一轉，他又說，知道大陸1982年的憲法前言裡也有提「台灣是中國不可分割的一部分」。

綜觀上述所言，似乎比較接近「基於《中華民國憲法》的九二共識」（簡稱「憲法九二」）的完整版概念。過去在台灣提起九二共識，多談我們這邊的憲法概念，馬此次在大陸提及一中，又不嫌繁瑣地加入《兩岸人民關係條例》，再把中共憲法放進來。這符合2012年底時任國台辦主任王毅在九二共識20周年座談會上的講話：確立堅持一個中國原則這一共同認知，不僅符合客觀事實，也符合雙方各自規定。這也應該是藍營重要政治領袖首次在大陸這麼全面的表述。

其次，馬英九也用十分迂迴的方式，點出藍營堅持九二共識的態度。3月30日馬英九在武漢會見國台辦主任宋濤，媒體報導多將會面焦點放在馬五度提及九二共識，較少著墨於他後面的引申。其實他有提及，自己注意到大陸國台辦最近的記者會，也再次還原「九二共識」的「原汁原味」：1992年11月16日，大陸海協會與台灣海基會在兩岸授權下，達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。

馬英九過去在台灣提到類似詞語，是呼籲不承認九二共識的蔡政府回到「原汁原味的九二共識」，此次稱國台辦再次還原，讓人好奇是誰修改了以致需要還原呢？藍營過去堅持九二共識的立場，希望紅綠皆有體會。

馬英九的用心良苦，希望大陸社會亦有所認識。近年兩岸社會敵意日深，不少大陸人民只問是否支持統一與何時統一，卻忽略了在一中前提下，保有中華民國品牌，對推進兩岸人民福祉並不一定是個壞事。毛澤東曾說過，「（台灣）放在那裡，是一個壓力，內部就會團結。這個壓力一沒有了，內部就會鬧起來。」文革後的鄧小平與蔣經國時期，兩岸的制度之爭也曾對雙方政經議程產生變化的壓力。馬英九此次大陸之行試圖喚起外界注意中華民國的過去，乃至於憲法規定的狀態，希望有助於提醒兩岸中華民國存在的重要性。

（作者為大學教師）