正當美中關係「春寒料峭」之際，由美國主辦，荷蘭、哥斯大黎加、南韓、尚比亞共同協辦，全球即時同步舉辦的第二屆全球民主峰會（Summit for Democracy），在3月28日到30日舉行，是美國籌辦高峰會的新型態。由於第三屆民主峰會將由南韓負責主辦，民主峰會能否得以永續傳承，是一個值得探討的課題。

就邀請標準而言，「真民主」並不是必要的條件。美國拜登總統去年曾出訪沙烏地阿拉伯和埃及，但是，兩個國家今年卻沒有受邀參加。是不是就表示，拜登出訪的是「非民主／不民主」國家，尚難論定。拜登去年在洛杉磯，曾經召集舉辦美洲國家的領袖高峰會，由於被美國制裁的委內瑞拉和古巴沒有接獲邀請，與美國締結「美墨加協定」（USMCA）的墨西哥總統，因而拒絕出席。此次的民主峰會，121位領袖或公民社會組織的代表，雖然比去年多八位，但並沒有邀請亞洲的新加坡、孟加拉、沙烏地阿拉伯，也沒有邀請非洲的埃及，以及歐亞大陸上的土耳其；而甫與我斷交的宏都拉斯，去年沒有、今年則獲邀參加，是否就此得到「民主價值」的認證，也還有待時間的檢驗。

就「民主」的標準而言，美國自身的發展實已出現令人憂心的缺陷。依據美國之音的數據，2022年美國人民的平均壽命76.5歲，比台灣平均的80.9歲要低。在政治方面，2021年1月6日，支持時任總統川普的民眾攻占國會山莊，史無前例的暴力事件，迄今仍然餘波盪漾。在社會方面，一方面，小學校園槍擊案的無辜殺戮，警察執法過當，甚至發生五位警察毆打罪犯致死，而被判刑入獄；對於槍枝管制和警察暴力，政府束手無策，人民感同身受。另一方面，民主黨「進步派」的思想導師和精神領袖，桑德斯參議員在今年2月26日接受英國媒體專訪，更明白指出：「貧富懸殊達到歷史新高…美國正迅速成為一個寡頭政治的國家。」

從前年12月9～10日的第一次全球民主峰會，到這次峰會都是視訊會議，邀請的標準並不明確，影響到美國希望傳達出去的民主理念。對著一面又一面的超大型螢幕，各國領導人的影像只占很小一格。拜登對於民主價值的闡述和論述，從促進人權和反貪污，到提出「民主復興的總統倡議」（Presidential Initiative for Democracy Renewal），希望共同對抗獨裁專制，強化並鞏固民主，打擊貪腐。拜登就此提出2.24億美元，運用在打擊國際貪腐，支持媒體自由，以及「界定和捍衛公平的選舉」。

檢視此次民主峰會有三點特點。首先，納入全球各大洲的國家參與主辦峰會的事宜，是基本的尊重與誠意的表達。其次，「民主復興的倡議」，可做為未來逐步落實的起點。最後，「民主-自由-人權」的價值，必須要有「法治」做為基礎，則「什麼是公平的選舉」和「如何進行公平的認證」，相關討論將是賡續努力的方向。

有超過100個國家參與的全球民主峰會，始於新冠疫情結束之前，歷經俄烏戰爭之後的國際政經環境，轉型於各國政府陸續解封的今年。民主峰會的舉辦，固然有其時代意義，但在政經環境劇烈變動的當下，特定時空環境下的民主峰會，兩到三天的議程安排，很難促成各國在政治上達成基本共識。

從各國領導人或政府代表的理念表達觀之，民主峰會要面對三大挑戰。首先，民主峰會的政治宣示效果，比不上聯合國大會，沒有被邀訪的國家，是否得以視之為「非民主或不民主國家」，有待商榷。其次，缺乏負責舉辦的實質機構，由美國政府邀訪國家、標準不明確的方式，明年是否由南韓負責邀訪並決定參與峰會的國家，仍值得觀察。最後，有鑒於明年是美國總統大選年，下一屆民主峰會將由南韓主辦，美韓的聯合聲明指出，「強化民主治理，加強植基於被統治者同意原則的透明度揭露」，永續的峰會傳承，必須要處理的政治問題，比希望解決「重人權，反貪腐，要透明」的政策議題，需要更有效的集思廣益，以及時間的檢驗。