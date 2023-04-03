前總統馬英九與現任總統蔡英文，先後前往中國大陸祭祖及出訪中南美洲瓜地馬拉之際。日本外相林芳正也於4月1至2日訪問大陸，日本防衛省統合幕僚監部，看似停止公布中國北部戰區海軍遠海編隊赴日本海遠海訓練動態。

我國防部於4月2日早上公布，共軍4月1日0600時至4月2日0600時止，共發現共機10架次、共艦3艘次，持續在台灣周邊海空域活動；其中非常罕見發現有4架次卡-28艦載反潛直升機，在我台灣西南國際水域上空。引發我高度關注，對此提出個人初淺的看法：

中國海軍航空兵所屬的卡-28艦載反潛直升機，係前蘇聯上世紀艦隊反潛主力之一，服役於1982年。中國海軍引進係上世紀末，東海艦隊向俄羅斯引進4艘現代級驅逐艦，順便向採購卡-28艦載反潛直升機，以提升整體海軍艦隊防空、反艦、反潛等軍科技術提升。

從本次，國軍公布4架次卡-28艦載反潛直升機，希望是同一架，不同時間出現在上述水域上空，而不是4架。如果是此空域，一次出現4架卡-28艦載反潛直升機的話機，其情況就大不相同。

因一次4架，就是共軍為了提高發現水下潛艇的概率，縮短對潛艇搜索的時間，通常使用2架或多架反潛直升機進行協同對前搜索。

在艦隊反潛戰術運用，1架擔任搜索方，追蹤水下潛艇；另1架擔任攻擊方，對前者指引之水下目標投放深水炸彈觀之，則有二批搜索與攻擊，演練反潛。

由於共艦在台灣周邊海域之總艘數，大約維持在4艘左右。當日，減少一艘，至3艘。可確認，共軍海上兵力部署於台灣西南至東南一帶海域，無增加情況。

但如果照專家所說，有多艘共軍護衛艦等在此域，將徒增我海防壓力。再者筆者也比較擔心的是，共軍總艘數不增反減的情況下，如果一次出動4架的艦載反潛直升機的能力，只有075型兩棲攻擊艦的噸位與執行力了。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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