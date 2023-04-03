一、繁榮後的危機

冷戰結束後，人類社會曾一度沉浸在「歷史終結」的集體歡樂之中，新自由主義一路高歌猛進，把分裂的世界重新加以彌合，並推動著世界各國紛紛加入到世界一體化和全球化的歷史進程中，呈現出一片繁榮與和平的景象。

但2008年源自美國的百年未遇金融大海嘯，不僅宣告了「新自由主義」和「歷史終結論」的終結，而且被原教旨化的市場經濟發展模式也出現了難以自我修復的空前大危機，資本世界出現了令人膽寒的大裂變。

資本世界的裂變作為一種底層邏輯，正在悄然地重塑著我們這個世界。其基本邏輯是，資本裂變所導致的經濟危機會四處蔓延，並不斷地演變為社會危機，社會危機又會不斷地轉變為國內政治危機，使得政權受威脅被顛覆；而一國的危機又會不斷地外溢到區域，演變為區域性危機；而區域性危機又會加速向四處蔓延，最終演變為全球性的地緣政治危機。

我們據此可以清楚地看到，美國是此次危機的發源地，但美國很快就將危機轉嫁到了歐洲，演變為了歐洲的債務危機，之後又轉嫁蔓延到了中東北非，出現了「茉莉花革命」（推特革命）的「阿拉伯之春」，導致中東北非地區的震盪，接著又從中東北非地區向獨聯體國家蔓延，格魯吉亞、烏克蘭、吉爾吉斯坦等國家相繼陷入了顏色革命的漩渦之中，以和平的非暴力方式進行著政權的更迭，克里米亞被俄羅斯收回等；之後又不斷地向亞洲地區蔓延，從美國的「重返亞太」，到之後的「印太戰略」，整個東亞、南亞等地區都身不由己地被捲入到了地緣政治衝突之中，而中國的崛起更使得東亞成為全球地緣政治的中心。

資本世界的裂變，導致了整個人類社會被無情地撕裂，嚴重削弱了作為國際合作交流之深厚基礎的一體化和全球化進程，世界為此而發生巨變。

二、十字路口

2020年疫情偷襲人類，不僅導致人類陷入了一場百年未見的全球公共衛生大危機，重創了人類，而且還同時激化了包括上述各種矛盾在內的一系列時代重大矛盾，在短時間內疊加式地集中爆發，從而更加導致了世界的對立和衝突。冷戰後興起的一場聲勢浩大的一體化和全球化的時代進程，也因此而被按下了暫停鍵（有些政治家和學者甚至認為這一輪的全球化已經死亡）。疫情，似乎成了壓倒駱駝的最後一根稻草。

在此背景下，以生產活動過程中的交往為基礎的人類的一切必要的交往、交流都因此跌入低潮，世界範圍內的人員流動嚴重受限，各國外交活動被迫從線下轉向線上，由現實世界遷移至虛擬空間，數字外交成為這一特殊時期國際交往與交流的主要形式。而更為嚴重的是，疫情等危機似乎從根本上改變了世界——國家主義思潮加速回潮，各國都以本國優先，視他國為地獄（疫情重災區），畫地為牢，閉關自守，一體化的世界因此而被割裂，變得碎片化了；而相互疑慮則增加了互不信任，缺乏互信的雙邊關係逐漸地走向對立，並由對立而走向虛幻的敵意；相互依存理論被解構而失效，以G20為平台的各國間的合作變得鬆弛，國際合作流於形式，集體行動難以遂行；因信任的缺失而引發的對立和衝突則在不斷地加深，由地緣政治衝突的所謂「新冷戰」，向文明衝突的所謂「專制與民主」的方向轉變，進而又進一步地擴大到了認知領域，出現了所謂的「認知戰」等等。

疫情裹挾著各種危機，以「惡」的方式摧毀著人類，而這一進程還在繼續，還在推動人類不斷地走向大分裂，大對立，大對抗，大衝突，人們不僅已經看到了戰爭的降臨——烏克蘭危機，而且已能隱隱地聽到核戰爭的腳步聲正由遠而近地傳來。

殘酷的事實已無可辯駁地告訴我們，人類已無法再回到過去，而當下的世界需要重建，未來需要憧憬，人類迫切地需要一種新的智慧和新的力量來引領和幫助人們走出危機，去共同迎接美好的未來。

人類社會，又再次地站到了何去何從這一歷史選擇的十字路口。

三、中國倡議

世界在呼喚著新思想，新理論，新觀點，新方法的誕生，如同十九世紀面對野蠻生長的資本主義而誕生的馬克思主義，面對國際體系和國際秩序的混亂而產生的威爾遜主義，面對古典自由主義經濟理論在實踐中的失敗而產生的凱恩斯主義和福利資本主義，以及上個世紀七十年代末而產生的裡根經濟學、撒切爾經濟學與哈耶克經濟學理論等一樣，如今人類又來到了一個新的十字路口，期待著新思想、新理論與新方案的應運而生！

中國，作為人類命運共同體的重要一員，與世界上所有的國家一樣都義不容辭地肩負著這一歷史的重任。面對人類在發展、安全與文明等領域所出現的問題，中國作為一個大國，在歷史的關鍵的時刻勇敢地站了出來，提出了三個倡議，即中國國家主席於2021年9月21日在北京以視頻方式出席第76屆聯合國大會時提出的《全球發展倡議》；2022年4月21日上午以視頻方式出席博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式並發表主旨演講，提出了《全球安全倡議》；以及今年3月15日，在中國共產黨與世界政黨高層對話會上發表主旨講話，首次提出了《全球文明倡議》。

我們可以把這三個倡議，看成是新時代中國為國際社會提供的重要公共產品。中國的三個倡議立足於人類的共同利益，分別從發展、安全、文明三個維度提出了自己的主張和看法，表明中國會以積極負責的態度，與所有有志於拯救地球和人類的國家一起去力挽狂瀾於不倒，為推動人類現代化進程、推動構建人類命運共同體注入強大正能量。

疫情後的國際交流與合作當重構與新時代精神相一致的新基礎和新平台，以交流化解對立，以溝通彌合衝突，以合作避免戰爭。（作者為上海外國語大學中國學研究所教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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