「中國氣球」事件後，美國會議員接連炒作「中國威脅論」，包括核武、晶片、TikTok、台灣議題、中俄關係等，美中衝突彷彿迫在眉睫。美國參謀長聯席會議主席密利日前接受軍事新聞網站訪問，強調美中並未陷於「戰爭邊緣」，有關美中即將開戰的論調已「過熱」，各方都應冷靜一些。他並對中國「征服」台灣的可能性表示懷疑，因為「台灣非常難以攻占」。對照白宮國安會印太事務協調員坎貝爾近日透露，華府向北京表明，準備再次舉行中美元首通話，並希望與中國維持暢通的溝通管道，在在顯示拜登政府對中戰略轉趨謹慎。

蔡總統行程躲躲藏藏

美國「戰略謹慎」，或許是對去年12月中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，與美國國務卿布林肯電話談話的回應。王毅當時談話極為坦率，他說美方不能一邊要對話，一邊搞遏制；一邊談合作，一邊捅刀子。這不是合理競爭，而是無理打壓；不是管控分歧，而是激化矛盾，實際上還是搞單邊霸凌的老套路。這在中國過去就行不通，今後更行不通。

美國戰略謹慎也有地緣政治結構性因素，畢竟在中俄緊密的聯繫之下，美國並不想造成俄羅斯和中國相互投入對方懷抱，形成真正的軍事聯盟。密利表示，這是美國的「地緣戰略方針」，雖然中俄正在進行對話，但這與實際的聯盟和軍事路線有很大不同。他呼籲美國應以「現實主義」原則，非常、非常務實和謹慎地處理中美關係，並謹慎保持非常、非常強大的實力領先。也就是說，美國對中國需要「多一點務實、少一點情緒」。

在白宮整體考量下，蔡英文總統這次過境美國，出現許多意外的「迷霧外交」。外界簡單的觀感是，蔡英文總統的美國行和前總統馬英九的大陸行，形成鮮明的對比，蔡總統行程總是躲躲藏藏，馬前總統一行卻大大方方，蔡總統談話與演說，似乎處處受到美方的節制，馬前總統卻能大談「中華民國」。

以哈德遜研究所頒獎為例，該所設於華府，預定頒授蔡總統「全球領導力獎」，並與蓬佩奧及另一名學者對談，但最後蓬佩奧未現身，而且活動地點訂於紐約，蔡總統無緣進入華府。蓬佩奧支持台灣，眾所皆知，關鍵時刻消失，無非大陸施壓，拜登政府做出戰略選擇之故。

另外，讓外界質疑的是，蔡英文在紐約見了民主黨眾院領袖傑福瑞斯，但美台雙方都不證實，蔡英文在哈德遜研究所完整的講稿亦未公布，都極不尋常。至於在回程方面，蔡總統在加州洛杉磯雷根圖書館的演說傳聞可能取消，甚至眾議院議長麥卡錫是否現身都成了「迷霧」。

美國為開戰言論降溫

美國為何如此對待蔡總統的「過境外交」，如果不是密利說出「過熱論」，外界可能解讀，美國認定蔡英文是「過氣」的總統，沒有「熱捧」的必要。

但正如《紐約時報》所觀察，蔡英文是全球最重要領導人之一，在連任兩屆總統卸任前，出現在國際舞台，尤其處在兩個相互對立的全球最強大國家之間，需要取得平衡。畢竟，中國視台灣為有待統一的省分，希望將台灣納入其體制下，美國則希望維持台灣現有的民主體制，並作為與中國對抗、競爭的一張牌。

台灣的角色並未被美國看輕，密利認為美國應強化台灣軍事能力，以防萬一。他還估計，為了防範2027年大陸武統台灣，美國有3或4年時間促使台灣做好準備，借此將使中國決策者認為「犯台」成本大於收益。美國不是準備放棄台灣，只是不想讓「美中必有一戰」言論過熱，妨礙美中「護欄」的建立，當然也不願意在大陸警告之下，還大剌剌的捧高蔡英文的過境之旅。

美國的「戰略謹慎」和蔡英文的「迷霧外交」相互為應，美國「戰略謹慎」是為了避戰所做的決定，這給台灣兩個啟示：一、美國有自己的國家利益與戰略選擇，台灣不能只知「依賴美國」；二、大陸主張「和平統一」，美國強調「避戰」，台灣還要繼續鼓吹「抗中」嗎？