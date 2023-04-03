前總統馬英九近日在大陸進行祭祖與青年交流之旅，兩度援引法國小說《最後一課》的故事，以德、法學生交流降低兩國敵意的經驗，期盼兩岸也能真誠交流。《最後一課》以普法戰爭為背景，與兩岸現況或許不盡相同，馬英九的說法藍綠也有不同解讀，但不可否認的，兩岸面臨的「最後一課」正是戰爭與和平的抉擇。

馬英九這趟大陸行從出發前就因與蔡總統出訪過境美國撞期，被民進黨及綠營民代、名嘴大酸刻意與蔡別苗頭，並定調必是喪權辱國之旅，甚至公開嗆聲，如果馬英九在大陸敢喊出「中華民國」，回台時就會找台派、獨派團體接機。

沒想到馬英九不只一次大聲講出他是中華民國前總統，甚至公開致詞「我們國家修改了憲法，我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」這番話沒有違背《中華民國憲法》兩岸分治的現況，也符合大陸憲法一中精神，證明九二共識具體可行。

馬凸顯中華民國主權的說法，比起蔡總統出訪說不出她是中華民國總統，更能捍衛我國尊嚴。馬此行更重要的是帶著青年學子與大陸大學生交流，看得出馬憂心兩岸關係兵凶戰危，兩岸學子敵意螺旋不斷上升，因此兩度援引《最後一課》情節，希望兩岸加強交流。

綜觀馬英九對兩岸政治定位的闡述，獨派無法認同、陸委會甚至斥責馬在矮化台灣，但兩岸面臨戰爭與和平的選擇，是全台人民不得不面對的難題。《最後一課》情節雖無法類比兩岸的特殊關係，但比起德法世仇都可以交流，兩岸同文同種，如果可以和平相處，又何必兵戎相見、禍延子孫呢？