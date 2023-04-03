筆者前曾撰文：「馬英九可以休矣」，細數馬英九在總統八年任內，痴人做全民總統夢，以致於在主義認同、文化認同、歷史認同，國家認同上，皆背叛藍營選民。

今值馬英九赴陸祭祖之際，有感再發，馬英九此次「破冰之旅」，旨在用心取得兩岸主導話語權，以及定錨開啟兩岸政治對話契機。

台灣藍綠政治分歧：主要在於民進黨「倚美謀獨，仗盎抗中」，而朱立倫領導國民黨路線不清，頗有華獨傾向。馬在毫無包袱之下，奮力拋出「九二共識，和平奮鬥，振興中華」，可望收攬泛藍及主張避戰和平之普羅台灣民眾。

馬英九此行祭祖之旅，雖尚未結束，但已成功締造兩岸和平特使角色，馬任總統時雖有若干政績，但實質上卻使臺灣更加撕裂沉淪。馬的下一步應待機選舉並取得國民黨主席之位，廣納泛藍及不希望台海爆發戰爭的選民之最大共識後，積極與大陸政治對話，排除萬難簽訂兩岸和平協議，使台灣成為非軍事區。

期盼在政治、文化、經濟、教育全面開放交流下，展開國家統一進程，並仿效美利堅合眾國（United States of America, USA）模式，兩岸共組中華合眾國（United States of China, USC）國家模式，庶幾無愧國父孫中山及先祖「馬立安」爺爺在天之靈。吾人期盼「馬平安」歸來，再造兩岸和平新紀元。

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