隨著2025非核家園落實以及總統蔡英文2024任期結束時間的逼近，民進黨能源政策已到了圖窮匕現的關鍵時刻，許多問題甚至亂象正快速爆發。

近日，行政院宣布撤銷交通部對彰化的「航道禁漁令」，也就是漁民可以在交通部所畫定的航道內捕魚。事情的起因是彰化外海的風電占滿了整個海域，交通部航港局為了保留商船航道，緊急畫設「彰化風場航道」，禁止漁民在航道內捕魚、航行。

苦於作業區域越來越小的漁民非常憤怒，在去年2月集體赴行政院抗議遞交訴願書，要求撤銷禁令。如此攸關漁民生計的訴願案，行政院竟然審議了1年，今年才宣布撤銷交通部的禁漁令。然而，初步獲得勝利的漁民卻無法高興太久，因為交通部的「禁航令」還沒有撤銷，換句話說，漁民可以捕魚卻不能航行，但不航行又如何能夠捕魚？這個不能苦民所苦的政府，事情只做一半，實在是太荒謬了！

《無米樂》中的「崑濱嬸」黃許崇娥日前辭世，讓人十分不捨；「崑濱伯」黃崑濱已於2021年過世。可能很多人不知道，崑濱伯、嬸的故鄉——全台最大稻米生產專區台南後壁區的農田，也正面臨著生死存亡的嚴峻挑戰。

當地青農指出，近日有大約60～70公頃的農地被光電業者簽約、綁地，以致耕地面積大幅減少。一般而言，農地租金行情大約是1甲地6萬元，但光電商則將租金提高到30～40萬元，如此一來，可想而知農民會做什麼選擇。有意在當地深耕的年輕世代不禁感嘆，越來越多的太陽能，剝奪了青農與農村的未來。

粗暴的光電開發使得後壁區再次上演的《無米樂》，顯得格外悲情。而這樣的故事早在台南七股出現。七股是全台光電場密度最高的地方。憂心光電危及工作權的七股養殖漁民曾在2018年北上行政院抗議，獲行政院允諾將推出新政策，要求光電業者必須獲得漁民的開發同意書才能申請籌設許可。

但業者有太多巧門，光電持續包圍地方，沿著台17線的兩側都是光電場，當地居民半帶戲謔、半帶無奈地稱之為「光電一條街」。2022年10月，經濟部能源局在七股推動漁電共生，面積高達2000多公頃。漁民擔心在光電板下養殖，會影響文蛤和魚類的生長。

事實上，因為風電業者到處圈海，確實已嚴重衝擊台灣的漁穫。目前台灣的虱目魚、文蛤、蚵仔已有超過8成是自越南、印尼進口，價格已不若從前；若再加上光電業者的開發，對漁塭、漁穫的傷害，後果不堪設想。台南老字號「阿堂鹹粥」，以澎湃的虱目魚粥聞名，但因連續漲價，竟在Google被狂洗1星負評，引發媒體頻頻報導。然而，庶民美食價格飛漲，孰令致之？

另一方面，七股魚塭每年吸引上千隻黑面琵鷺度冬，然而，在蔡政府全速推進光電綠能政策下，漁塭被大片太陽能板覆蓋，勢將影響七股作為「黑面琵鷺故鄉」的美名。日前基隆四接公投被蔡政府沒收，讓人擔心，當地珊瑚生態終將難逃如桃園三接危害千年藻礁的命運。

蔡政府以糧食安全與生態環境為代價的能源政策，留下的問題，顯然蔡英文任內無法解決，有意角逐2024大位的人必須要好好思考，未來如何收拾蔡政府留下的爛攤子。

（作者為資深媒體人）