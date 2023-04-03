美國前總統川普因涉嫌在2016年偽造文書，挪用經費付封口費給與他有染的成人片女星而遭起訴，罪名多達30幾項，他預定將於4日（台灣時間5日）到紐約市出庭。川普聲稱，這是史上最大的政治迫害。

川普因禍得福。最新民調顯示，共和黨選民力挺川普，他的支持度大漲，領先潛在的2024年總統大選競選對手、佛州州長桑德提斯，大贏26個百分點。川普的競選募款也在兩天內湧入1.5億美元的捐款。

川普的動員爆發力不容小覷。民主黨執政的紐約市山雨欲來，全體制服警察出動值勤，如臨大敵。回顧上次總統大選，川普落敗，2021年1月6日在川普的號召下，兩千多位暴民衝入國會，中斷了國會兩院確認選舉結果的議程，釀成5人死亡的慘劇。

目睹2016年川普當選總統後的種種作為，就有學者警告，川普榮耀背後的黑暗將臨；2017年2月，《華盛頓郵報》決定每天提醒讀者，在報頭之下印出「民主死於黑暗」(Democracy Dies in Darkness) 的銘文。

川普善於製造爭議，藉端藉勢，裹脅共和黨人，形成團結陣線，對抗民主黨，早成慣技，3年多前的「彈劾川普」攻防戰已經上演一回，從2020年初創下長達破紀錄的35天政府停擺，到年底川普成為史上第3位被眾議院彈劾的總統，最後才在參議院領袖、共和黨籍的麥康諾力挺下倖免過關。

彈劾鬥爭的驚濤駭浪加深了美國政體裂解(regime cleavage)的勢頭，種種民調顯示，民眾的黨派意識超越種族、性別、貧富，是區分政治態度最主要的因素，民眾對於對手黨的反感(partisan antipathy)變得比以往都強烈，「越來越多的公民和官員相信：規範、制度和法律的信賴都可以被忽視、顛覆或取代」，在政治攻防中將對手貼上「非美國、不忠誠，甚至叛國的標籤」成為趨勢，激進的支持者在意識上根本否認對方的公民資格，美國引以為傲的兩黨政治退化到部落主義狀態。

2020年1月6日國會暴亂僵持之際，川普在拖延了幾個小時後發出「和平回家」的呼籲，而不是「決一死戰」的號召，算是有所節制，沒有釀成更大的災禍。事後，不少政治學者警告，在美國現行的總統選制與社會對立氛圍下，大選爆發大規模暴力衝突的可能性急遽升高，繼南北戰爭之後的「第二次內戰」並非不可想像，而這個「狼來了」的預言正在「封口費」新一波浪濤中又再次浮現。

這次「封口費」事件如同當年的彈劾事件，即便能揭露川普的非法行為，也不能改變選民立場。川普一方面為了自保，另方面火中取栗，將牟取更大的政治利益─在2024總統大選中勝出；正如同台灣的民間智慧所言：「敗選被關，勝選過關」，他意志昂揚，拚其洪荒之力進行人生最後一戰，什麼招數都使得出來，「川普狼」，真得要來了！

（作者為台灣社會責任公益協會執行長）