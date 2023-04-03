在瀋陽生活發展這些年下來，三不五時都會走到緊鄰家裡不遠的，同方廣場三好眾創空間溜彎兒轉轉，因為這裡是瀋陽著名的青年創業基地，東北三省最早由國台辦頒發的國家級的「海峽兩岸青年就業創業基地」也坐落於此，因此裡頭一定有不少滿滿的台灣元素和台灣青年在此就業創業。

●人生第一份工作去了瀋陽

在這裡，我認識了一位2022年才來到瀋陽發展的一位台灣青年孫子芸，她目前在「台寶良品台灣生活故事館」擔任店長。每當想要採買一些正宗台灣土特產飲品時，我都會特地到「台寶良品」買個台灣家鄉味來一解鄉愁，因此就這樣子一來認識二回熟三回成好友的方式，我便與孫子芸成為了好朋友。

作為主營台灣商品的「台灣生活故事館」的店長，孫子芸她平常的工作主要是在從事公眾號的撰寫推送運營，增加粉絲群，優化線上商城，以及日常活動策劃，包含節日及商品優惠活動及方案的運營，當然在這新媒體時代也必須做抖音、快手、小紅書的短視頻。

讓我最佩服子芸的是，她人生第一份職場生涯的開始，不是在台灣，而是選擇來到大陸，而且在過去人生的歲月裡，子芸過去從來沒來過大陸。在談到自己從小對於大陸的印象時，她侃侃而談的說道，大陸是一個擁有豐富歷史和文化遺產的國家。這些文化遺產包括中國古代的建築、藝術、文學和哲學等方面，這些在世界範圍內都有很高的知名度和影響力。大陸的歷史可以追溯到幾千年前，許多人認為它是世界上最古老的文明之一。除了歷史和文化，大陸還是世界上人口最多的國家之一，擁有超過13億人口。這使得大陸在許多方面都具有巨大的潛力和影響力，例如經濟、文化和政治等方面。特別在經濟方面，大陸已成為全球第二大經濟體，並在過去幾十年實現了驚人的增長。它是許多國際公司的重要市場，並且已成為全球製造業的重要中心。此外，大陸在科技和創新方面也有著很高的成就和潛力。

●日本留學 卻被瀋陽吸引

作為一名日本留學的台灣青年，在我們印象中大部分留學日本的台灣同胞不是留在日本，不然就回到台灣在日企裡面工作，但是子芸卻畢業後就直接到瀋陽工作，在談到為何在日本碩士畢後就選擇來到東北的中心城市瀋陽，她也開心的分享到說瀋陽有以下四個優勢吸引著她。

一是具有優越的地理位置，因為瀋陽位於中國大陸東北地區的中心地帶，交通便利，連接東北三省及內蒙古等地，這為外地人提供了更多的就業機會和發展空間。二是豐富的資源優勢，因為瀋陽是中國大陸重要的重工業和裝備製造基地，也是中國大陸重要的能源和化工基地，同時還擁有豐富的農業和旅遊資源，這些優勢為外地人提供了更多的就業和創業機會。三是開放的經濟環境，瀋陽是中國大陸改革開放的重要城市之一，具有較為開放的經濟環境，吸引了大量的外資和外商投資，這也為外地人提供了更多的就業機會。四是優秀的人才培養環境，瀋陽擁有多所知名高等院校和研究機構，如東北大學、中國醫科大學等，這些高校和研究機構培養了大量的人才，也為外地人提供了更多的學習和就業機會。因此在她綜合評估了瀋陽的地理位置、資源優勢、經濟環境和人才培養環境等方面，這也都為外地人提供了更多的就業和發展機會，這也是瀋陽吸引子芸到此工作就業的主要原因之一。

●東北乾燥 友善鼻炎患者

而在瀋陽工作生活的這些日子以來，作為一名來自寶島的台灣青年，她也逐漸融入瀋陽這座城市，特別是周圍大陸同事知道她來自台灣後，東北的朋友們都對子芸非常的熱情，大家都會推薦一些瀋陽或東北地區必去的景點以及一定要嘗試的小吃，這都讓她覺得備感溫暖。對於子芸來說除了覺得瀋陽跟台灣差異比較大的地方就是氣候跟飲食上的口味，東北這邊雖然比較乾燥，但同時代表不潮溼，對於她一個長年的鼻炎患者非常友善。食物上面台灣的偏甜口，東北偏鹹口，但是兩地的口味她都很喜歡，並沒有任何不習慣。如今的子芸也已經瀋陽的歷史文化美食逛遍吃遍，瀋陽故宮、大帥府、中街、太原街等必逛景點都已走透透，最重要的瀋陽最著名美食雞架她也都愛不釋手。

作為一間「台灣生活故事館」的店長，她的任務不只是將我們台灣好物介紹賣給瀋陽乃至東北的同胞，在談到如何將這些台灣好物推銷出去時，子芸也談到東北這邊的消費者對於台灣偶像劇出現過的食品都非常熟悉，有一些食品雖然沒有在偶像劇上出現過，但客人們試吃後也非常喜歡。因此目前公司也致力為廣大客商提供充足的貨源、穩定可靠的品質、品種多樣化的產品及優質的服務，完善可靠的供應鏈體系，與眾多知名企業已達成長期戰略合作夥伴關係，整合上下游產業鏈，打造專業、優質、誠信、卓越的品牌企業，並待政策落地時機成熟時，完成商業合併，致力推動將股票在任一國家或地區之證券交易市場掛牌上市。

●分享瀋陽工作經驗

最後在談到作為一名到瀋陽發展工作的台灣青年，她也特別想要將自己這一年以來在瀋陽工作的經驗分享給想要到東北發展的台灣青年。那就是首先一定瞭解當地市場與文化，在前往東北地區之前，建議先行進行充分的市場調查，瞭解當地的市場需求和文化差異。透過學習當地的風俗民情和瞭解當地人民的生活方式，可以協助你更好地適應當地環境和開展事業。

二是要打造屬於自己的人脈與社群，特別是在當地打造人脈和社群，是建立事業的重要關鍵。透過參加當地的社交活動、加入相關的行業組織，或是參與當地的志願服務等活動，都可以拓展人脈和社群，並且認識更多志同道合的人。

三是要與當地企業合作，尋找當地的企業合作，可以提供更多的商業機會和合作夥伴，尤其是當地已經有成功案例的企業，可以向他們學習和請教經驗。

四是永遠要保持一顆積極學習與更新知識的心態，因為唯有透過持續學習和更新知識，才可以不斷提升自己的競爭力和專業能力。因此她也建議可以參加當地的培訓課程、工作坊、產業論壇等活動，並保持與行業最新趨勢和技術的接觸。

五是永遠要靈活調整策略和計畫，每當當面臨新的挑戰和困難時，就可靈活調整策略和計畫，並且適應當地的環境和市場需求。但最重要的是，在大陸發展一定要有一顆耐心和毅力，這樣才能持續追求自己的目標和實現自己的夢想。（侯聰明/自由撰稿人）

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