蔡英文本次出訪展開10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」，有支持者力挺蔡本次過境美國的停留時間達到5天4夜，認為這麼長的時間就是突破，也有學者從其下飛機時所走的紅毯距離很短，認為這次的訪美行程接待規格不夠。從國際關係的形勢上來看，美台關係相較往年更趨緊密，然而美中兩國的貿易戰依舊持續，也在國際影響力上彼此競合，其中台灣便在裡面扮演著微妙的角色，從中取得一個平衡點、維持兩岸和平發展最貼合台灣的需要。

蔡英文這兩屆的任期持續往美國靠攏，雖然「美台關係」空前友好但也觸碰中國大陸底線，無疑使得台海形勢更加險峻，也使得馬英九任內所建立起來的兩岸和平與互信有所衰退。事實上台灣的安全環境這幾年來日益惡化，兩岸的矛盾不斷加深，大陸軍機繞台成為常態，台灣的戰略縱深亦受到壓縮。民進黨一面倒向美國的「親美」策略，使得台海形勢日益險峻，美國雖然表示「可以提供台灣購買武器」，但從未承諾台海出現戰爭一定會保護台灣。

當前美國已通過《台灣旅行法》，但本次出訪依舊以「過境」名義，行程上也避開華盛頓，雖然是為了規避北京可能的反制，但也可從中見到美方的保守態度。亦即美國不願意為了台灣過度刺激中國，從而造成新一輪台海危機。蔡英文在「過境美國」期間，有美國人在街道上抗議「台灣不要把美國拉進戰爭」，可以發現當前已有美國人感覺到危機，憂心美國因為台灣問題與中國出現戰爭。從當前國際衝突的案例上觀察，雖然俄烏關係與兩岸關係並不相同，但俄烏衝突中的美國並未直接參與戰爭，也提醒我們不宜一面倒的傾向美國，而是以烏克蘭為借鑒，避免台灣將自己置於危險境地。

宏都拉斯在當地時間3月25日下午宣佈，該國與台灣斷絕外交關係，回顧自蔡英文當選以來，已有九個國家與台灣斷交，這使得與台灣建交的國家進一步減少到13個。在台灣邦交國日益減少的背景下，蔡英文致力於增加台灣的「國際影響力」，只能從國際社會的關注度著手。於是有一部分人認為「台灣的國際影響力原本比較小，但由於中國大陸的威脅增加了，所以讓台灣變得非常重要」。由此我們可以反思，倘若台灣的國際影響力增加，是建立在「中國大陸威脅」的擴大上，是否符合兩千三百萬民眾的期望呢？

對比起馬英九的赴陸祭祖行程，雖然一部分人認為台灣受到矮化，但其護持兩岸的和平發展與交流往來，卻有著實質的助益。事實上，台灣與大陸隔海相望，歷史人文與地理位置有著緊密連結，經貿與民間上也有著相互依賴與社會關係，要和平、要發展，要交流、要合作是兩岸人民的共同願望。台灣人民真正需要的是一個和平發展穩定的環境，只有回應了人民真正的需要，避免兩岸的矛盾與對立，才是體恤民眾需求、照顧百姓的展現。（作者為國際關係研究學者）

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