蔡總統的「民主夥伴共榮之旅」日前過境美國紐約期間，白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示「這是非官方訪問，是私人行程。」而邀請蔡英文對談的美國哈德遜研究所發出的邀請函未提蔡的姓名，只註明「一個特別的嘉賓」。不論官方和民間對蔡總統都保持一定的距離。

美台無邦交也就只能接受，但4月1日蔡英文抵達我邦交國瓜地馬拉訪問，卻也出現外交紕漏。瓜國總統賈麥岱公開表示，台灣是「唯一且真正的、對我們來說的中國。」賈麥岱只是想表現出對我國的誠意，卻沒想到竟把蔡英文口中的「這個國家」變成了民進黨上上下下最想切割的「真正的中國」。

瓜國總統此言直接打臉抗中最力的蔡政府，且此段話直接刊登在瓜國官網，但不論是當時在場的蔡總統、外交部長吳釗燮等官員完全沒反應，事後也不見官方的澄清，蔡政府似乎就打算默默地吞下去了。

美國對中美洲國家影響力日漸式微，從和台灣斷交的尼加拉瓜和宏都拉斯可見一斑。2021年美國國務卿布林肯宣布，將瓜地馬拉總檢察長和檢察院秘書長列入貪腐及破壞民主制度人員的「恩格爾名單」，賈麥岱總統因此未出席去年6月的美洲峰會。

但相對地，中國大陸外交部發言人毛寧不只在蔡總統抵達瓜國前，3月31日就公開對瓜地馬拉喊話「認清大勢，早日做出正確選擇」。去年大陸外交部發言人應央媒記者提問，對美國制裁瓜地馬拉任命檢察總長一事發表看法。連陸媒都指出，外交部發言人公開談及未建交國並不多見，但最近卻對瓜地馬拉說了句公道話。顯然北京對瓜國一直在爭取中，值得我外交部門警惕。

比起邦交國總統在蔡總統面前對我國國家定位的誤解，前總統馬英九訪問大陸和陸生座談時，直接表達了對《憲法》一中的看法。馬英九提到兩岸對「一個中國」的定義時先解釋台灣的觀點，除了《憲法》外，同時在《兩岸人民關係條例》第2條定義什麼是台灣地區、什麼是大陸地區。所以不論是在台灣、在大陸，在《憲法》都是屬於一個中國之下，我們是台灣地區，你們是大陸地區。」馬英九也說明大陸對「一個中國」的定義：在大陸1982年《憲法》前言裡，「台灣是中國不可分割的一部分，這是事實很清楚。」

如果蔡政府對於友邦把「這個國家」說成是中國都無動於衷了，陸委會還好意思批評馬英九的「一中原則」實為呼應中國侵吞台灣的企圖。

雙英此次出訪，表現難免被拿來比較。至目前為止，至少對於中華民國的國家尊嚴，馬英九在對岸的表現可說是勝過身在邦交國的蔡總統了。（作者為智利國家政治及戰略研究學院教授）