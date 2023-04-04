主計總處日前發布今年元月薪資統計，不但實質經常性薪資負成長，連實質總薪資也負成長，這已非偶然幾個月發生的事，台灣已連續兩年實質經常性薪資負成長，今年已是第三年。

依主計總處的統計，過去兩年（2021～2022）實質經常性薪資的下滑幅度依序是-0.04％、-0.15％，而今年元月是-0.72％，至於今年元月實質總薪資的衰退幅度更高達1.49％。

實質薪資成長率，等於名目薪資成長率減通膨率，當薪資增幅追不上物價漲幅，就會出現負成長，因此十多年來只要碰上負成長，政府總把原因推給物價，認為並非薪資沒有成長，而是通膨率太高，好像只要通膨率升高一點，實質薪資變為負成長是天經地義的事。

事實上，這樣的觀念是錯的，今天台灣實質薪資出現負成長，原因不在於通膨率，而在於薪資（一般未加名目二字，指的就是名目薪資）成長太慢了，以過去兩年的通膨率而言，不過就是1.97％、2.95％，這放在1990年代算是溫和通膨了。1990年代有六年通膨率超過3％，也不曾見過實質薪資負成長，何以如此？因為薪資成長幅度總是大大超過物價上漲幅度，如此怎會負成長？例如1991年台灣通膨率3.6％，由於經常性薪資成長高達10.8％，因此實質增幅近7％，再如1992年通膨率4.5％，由於經常性薪資增幅8.5％，因此實質增幅也接近4％，那個年代通膨率比今天高出甚多，但有沒有因此就讓實質薪資變成負成長？沒有，連一年也沒有出現過。

不只1990年代，就連全球能源危機的1980年代，即使通膨率飆到兩位數，我們的實質薪資也沒有負成長，舉個例子，1980年國際原油大漲，隨後的兩伊戰爭更讓通膨火上加油，台灣這一年的通膨率高達19％，次年通膨率仍達16％，若用今天的官方邏輯，這兩年實質薪資必然是負成長，但這兩年我們的實質經常性薪資、實質總薪資依然是正成長，原因就在於薪資成長率連續兩年超過20％，薪資增幅超越物價漲幅，實質薪資自然就不會落到負成長的困境。

由此可知，把今天台灣實質薪資連年負成長的原因，推給通膨率是不對的，今天台灣通膨再怎麼嚴重，會比1980年嚴重嗎？當然不會，昔日16～19％，今天最多也只有3％，兩者相去甚遠，因此讓台灣實質薪資負成長的原因，就是十多年來我們薪資成長太緩慢了。

然而，過去幾年我們經常聽到總統、閣揆說我們經濟成長表現居四小龍之首，既然經濟成長這麼好，何以沒有反映在薪資成長上？去年底所公布的國民所得分配面統計可以解答我們的疑惑，根據這份統計，2021年我國受僱人員報酬占GDP的比率已降至43.03％，創下歷年最低，換言之，一般領薪水的上班族，並沒有分享到經濟成長的果實，或者更精確的說，GDP這塊大餅，國內800多萬名受僱員工所分享到的比率已逐年降低，形勢如此，薪資何來強勁成長動能？

依國民所得統計，各要素於生產活動中出錢、出力，都會得到報酬，勞工獲得工資、資金獲得利息、地主獲得地租、企業家獲得利潤，這些報酬合計起來即等於GDP，1990年代前後（1989～1995），受僱人員報酬占GDP比率皆逾50％，2001年降至48％，2011年又降至45％，2021年再降至43％，30多年來受僱人員報酬占GDP每況愈下，多數上班族薪資成長微弱，如此自然是經不起一丁點的物價壓力，實質薪資連年負成長也就不足為奇了。

我們記得2018年5月總統蔡英文推動「五加二產業」時曾表示：「藉由五加二產業，台灣經濟將走向轉型升級，就業機會及薪資結構也將產生根本性改變。」四年過去，情況並沒有改變，非但沒有改變，受僱人員分享GDP的比率更創下歷年最低，這到底是什麼原因？是高薪的就業機會太少，低薪資工作機會太多？還是產業政策出了什麼問題？或是就業結構出了什麼問題？政府應該好好診斷一下。

我們呼籲各級官員，今後不要再把實質薪資負成長一股腦兒的怪罪到通膨身上，應該回過頭來檢視何以薪資成長這麼疲弱，這才是正辦。想想1980年兩位數通膨的年代，實質薪資尚且正成長，今天的負成長還能怪通膨嗎？