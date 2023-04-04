蔡總統出訪中美洲2個邦交國即將結束。雖然此行的目的地是瓜地馬拉及貝里斯，但重點是在過境美國時能否於重要場所發表演講，見到美國政要。不過，在宏都拉斯琵琶別抱之後，我國在中南美洲的邦交國能否繼續維持，才是我們在外交工作上必須關注和謹慎因應之處。

從蔡總統到訪瓜地馬拉所受到的盛大歡迎，及瓜國總統賈麥岱的熱情接待，重申與台灣邦誼穩定；甚至在他不良於行的情況下，雙手撐著助行器陪同蔡總統前往國家公園參觀馬雅古文明遺跡，其盛情與誠意著實讓我們感動。賈氏甚至強調就算台灣在拉美只剩一個邦交國，那一定就是瓜地馬拉，表達堅定挺台立場；蔡英文也回應台瓜邦誼永固，3千年也不為過。

然而就在蔡總統風光訪問瓜國之際，大陸外交部卻向瓜國喊話，要他們「做出正確選擇」。與此同時，英國《金融時報》也以「在中國日益強大之際，台灣緊緊抓住其少有的外交盟邦」為題，指出台灣可能很快會丟掉更多的邦交國，包括南美洲的唯一邦交國巴拉圭，及瓜地馬拉。

《金融時報》所持理由是，巴拉圭將於4月30日選出新總統，該國反對黨候選人阿萊格里（Efraín Alegre）正在考量轉向承認北京是否會帶來更多好處，巴拉圭的經營牧場者正在遊說政府，希望進入大陸市場，畢竟中國是世界上最大的牛肉進口國。另儘管瓜地馬拉與中國的關係尚未成為競選議題，但現任的賈麥岱將沒有資格在6月的大選連任，這不禁讓人們對台灣與瓜國的關係產生懷疑。

我國與瓜地馬拉建交至今年6月將達90年。然而才剛與北京建交的宏都拉斯，與我國也有著82年的邦誼；況且去年1月賴清德還擔任特使出席卡蕬楚總統就職典禮，外交部甚至採購1500萬元快篩劑及其他防疫物資捐贈宏國。在賴與卡蕬楚會面時，卡亦聲稱「台灣對宏國的幫助非常重要，宏國的很多計畫都是靠台灣的協助才能夠完成」。

所幸巴拉圭執政的紅黨總統候選人佩納（Santiago Pena）是堅定的「挺台派」，他曾強調對巴拉圭而言，維持「華盛頓、耶路撒冷以及台北的地緣政治三角關係非常重要」。但挑戰的在野黨「真正激進自由黨」總統候選人阿萊格里，卻曾指責台灣在台巴兩國商業貿易上「做的不夠」，有意推動與中國發展關係。

上述《金融時報》的報導，係由常駐台北的資深記者席佳琳從瓜地馬拉首都發出，相信她是隨團採訪的成員之一。席與民進黨政府有著深厚長久的關係，經常能夠獲得獨家報導的訊息。在蔡政府為此次出訪成果歡喜之際，席佳琳卻扮演著烏鴉，那壺不開提那壺；但卻不是危言聳聽，而是及早為台灣的外交前景提出警訊。

（作者為大學英文講師）

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