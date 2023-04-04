台灣自民選總統以來，先後有4人擔任過總統，依序是李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文。

李登輝從登位之初的暗獨，到實際掌握權力以後的明獨。1995年訪問美國引發北京強烈不滿，次年總統大選，中共對台灣外海發射導彈，美國緊急調動兩個航母戰鬥群前來鎮懾，海峽一時戰雲密布。1999年李登輝發表兩岸是「特殊國與國關係」，台海頓時劍拔弩張；早年中共戰機很少接近海峽中線，那段日子驟增到每天十幾二十次。

相對於李登輝，陳水扁執政期間兩岸關係還算緩和，特別是上任初期，北京在觀察，陳水扁在觀望。等到2004年陳水扁當選連任，就職演說中具體提出「台灣主體性、兩岸平等、民主原則、和平協商、新憲政」的五個主張。整體而言，陳水扁對北京的態度是謹慎小心、步步為營，雙方不曾發生激烈衝突，但官方或民間也看不到突破性的接觸。

2008年馬英九當選總統，兩岸關係大翻轉，政府採取親中和中、外交休兵的政策，官方、文化界、教育界、商界交流頻繁，民間來往人數逐年增加，2015年大陸來台旅遊人數更創下418萬紀錄。這段日子吳伯雄曾經在北京會見胡錦濤，馬英九在台北會見陳雲林，蕭萬長在印尼會見習近平，朱立倫在北京會見習近平。2015年馬英九和習近平更史無前例，在新加坡創下兩岸現任領導人會面的紀錄。

2016年政權再次輪替，民進黨蔡英文勝選，兩岸重回對抗老路。2017年1月川普上任，美中全面掀起貿易大戰，台北孤注一擲依美親美，復由於香港反送中運動與疫情影響，兩岸關係急速冷凍，不僅官方斷絕往來，民間也相互散播仇恨的思想。美國見縫插針，一方面加大抗中力度，一方面破格提升美台關係，終而讓台海成為英國《經濟學人》筆下「全球最危險的地區之一」。這導致「兩岸何時會戰」、「戰爭型態」的分析如雨後春筍，此雖全屬臆測之言，但可見的事實是：去年10月裴洛西訪台，中共環台軍演；美國售台短程魚叉飛彈、刺針飛彈、標槍飛彈、火山布雷系統……，台積電遷美，美國計畫在台灣屯積武器，前國安顧問訪台時建議台灣民眾應學習使用AK-47步槍。

「戰爭」與「和平」如同天秤的兩端，中間有個法碼。4位總統，只有馬英九努力地將法碼往「和平」的方向推；其餘3位，全都是反向往「戰爭」挪移。

如果沒有馬英九，持續往同一個方向挪移的法碼，誰能保證會不越過紅線，天秤早已墜向戰爭的一端？

如果沒有馬英九，要北京如何相信「和統有望」？而北京一旦認為「和統無望」，那不就是武統開始之日？

（作者為海軍前艦長）

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