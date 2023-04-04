2023年3月27日聯合國安理會就「北溪」管道爆炸事件開展國際調查案表決，雖然俄羅斯、中國和巴西投票贊成，結果多國棄權未能通過，這間接說明瞭美國話語權的強大。多年前美國某證卷商有一電視廣告，稱每當該證卷商發言時，必然言之有物，語驚四座，大家都會轉身洗耳恭聽。這則廣告也旁證了話語權的重要性。其實中國自古講就話語權，詩經時即有記載，其後相關的流行詞更多，例如一言九鼎、執天下之牛耳等，在京劇[穆桂英掛帥]裡，穆桂英為要樹立[軍中只有將軍令]威信，竟要砍仗著是萬歲爺欽點為先行官而不聽帥令的她兒子的頭，中外皆有[民無信不立]古訓，這些都點明了的話語權的重要性。

媒體是話語權的典型代表，英國經濟學人報則是其中之佼佼者，該報專為西方利益說話，這是它的立場，無可厚非，其對西方的報導，不僅翔實，且文藻優雅並茂，更善於用數據分析來說話，而且一直有歷史悠久的財團支持，甚享業界話語權及影響力。不過經濟學人報對中國與非西方國家的評論，多有失公正，且故意尖酸刻薄，每讓人想起狗嘴吐不出象牙這句話。

話語權折射了一個國家的強弱，用許多標準看，美國在軍事、政治、經濟、金融、科技、文化等方面是當下全球最強國，因此也擁有最大的話語權，這要歸功於美國自開國以來列祖列宗對其立國宗旨的尊敬、對小我服從大我的國內法則的遵循、對[民有民治民享]理想的追求、對未知境界的探索勇氣、和後來的對[無敵國外患者國恒亡]強權信念的追求。若從歷史角度看，美國是站在歐洲文明史的肩膀上發展出來的。

話語權有法定的，也有一般公認的，都需要有相應的實力支撐，姑無論是以何種手段或原因獲取話語權，其取得與維持的成本就其相應業務效益而言，必須有淨正面價值方為良策，否則若一昧以強淩弱、以眾暴寡、不自量力，終將損人不利己，甚至亡國殃民。二戰之前在亞洲不可一世的日本就是個例子，日本任意巧取豪奪鄰國資源自肥，結果是多行不義必自斃，終於在二戰無條件投降。日本至今仍有戰勝國美國的大量軍事基地與重兵駐守，雖然戰後日本拜美國恩賜成為世界第三大經濟體的大國，卻無獨立大國的話語權，是為附庸國，日本二戰罪行的自作孽不可活，該是日本人有史以來最大的悲劇與羞恥。

二戰期間，中國受盡了屈辱，付出了慘烈犧牲代價，打敗日本，忝為中、美、英、蘇、法[五強]之一，是聯合國安理會的常任理事國，但中國的經濟資源、基礎、架構都遭受了日本戰犯的嚴重擄掠與破壞，後來又經內戰等的二度傷害，元氣大傷，想中國1948年的國內生產總值GDP應還不到500億美元，大學畢業生不到全國人口的萬分之一，除了擁有安理會[絕對優勢]的一票否決的法定話語權之外，當時一窮二白的中國在世界上幾乎根本沒有任何話語權可言。

如今是不同了，新中國以全球約9%的耕地，讓世界近五分之一的人口享有糧食的安全自足，是世界第一大糧食生產國和第三大糧食出口國，中國的雜交水稻已在五大洲近70個國家大量種植，為這些國家的農業發展做了大貢獻。國際貨幣基金組織IMF總裁近稱中國今年對世界經濟增長的貢獻率預計將超過三分之一。現在中國是150多國家的最大貿易夥伴，平均每一天就約有超過價值170億美元的貨物在中國與世界之間吞吐、約4億美元的對外直接投資、約5億美元的外商對華投資，今天中國與世界已是[你中有我，我中有你]的深度融合，自信開放的中國給時下不確定的世界帶來確定性。

這對中國人民和全球人民都有利，並增強了他們的話語權。播遷台灣後的中華民國在1960年至1990年期間，主要因自力更生，經濟迅速發展，成為亞洲四小龍之一，如今更是相當於世界第20大左右的經濟體，好不傲人。近年來成長趨緩，2023年3月，中美洲的宏都拉斯國終結了與在台灣的中華民國的邦交，斷交已好像是台灣莫可奈何的必然發展，也是大陸在世界上話語權日益強大的寫照。

時間是話語權的一個重要涵數，在羅馬帝國時代，拉丁文曾經是當時大眾生活日用的通俗語言文字，因為是用字母拼音，其語言文字會隨時間的斗換星移而逐漸改變，如今除了教會及專業研究者之外，已少有人能看懂拉丁文，連能讀懂200年前近代英文的也不多。而漢字非字母拼音，且受秦始皇書同文車同軌的統一字體的影響，對時間的敏感度較小，如今只要受過中初教育的民眾，基本上多能直接讀懂上千年前的文獻，這是中國上下五年文化相對於西方文化的一大先天優勢，是世界上唯一能夠數千年連續不斷傳承至今的文化，今人誠宜善加利用。

其中的文言文最為科學，以之書寫的文獻可以不用標點斷句而一氣呵成，如果把這種文言文技術應用到現代的電腦機器語言上，說不定能為電腦程式節省不少編碼，將有利於許多行業（如太空航太等）。但是在民國初年為便於掃除文盲，基本上捨棄了文言文，以白話取而代之，從而普及了白話標點、王雲五注音符號（在台灣仍廣泛使用）、和現在大陸流行的羅馬拼音，這些字母拼音方式都為掃除文盲、普及識字做出過巨大的貢獻。可惜當時選擇代表國家語言的載體是既不悅耳且語法粗魯被稱之為國語普通話的白話，而源自河洛的既悅耳，文質彬彬，又文言古樸的越語、粵語、閩語（包括現在的閩南語）等未雀屏中選，真是一種無奈與遺憾。

總之，所謂 「天下大同、協和萬邦 是中華民族自古以來對人類社會的美好憧憬，是構建人類命運共同體理念所含的淵源 」，這憧憬已成為不可逆轉的現實，應該說如今已無任何圍堵、掣肘、中傷、或破壞的勢力能夠阻止惠及全球的中國欣欣向榮的腳步。中華文明的開放與包容，應是無庸置疑的了。

（作者為航太工程師）

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