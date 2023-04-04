近日馬英九到湖南尋親祭祖，與當地政府進行文化交流。他拿了一本兩岸學者合編的「中華語文大辭典」送給了湖南大學作為伴手禮。這本厚重的辭典，不僅是為了能完整保存中華文化的美麗優雅詞句，也可用來修補兩岸因長久分離所造成的詞句差異。

這個甚少引人注意的舉動，其實意義重大。

兩岸分隔了70年，一邊使用簡體字，一邊持續使用繁體字（正體字）。從小學習簡體字的大陸年輕世代，因為看不懂許多繁體字，因此，博物館裡許多歷史文獻書畫都使用繁體字，所以許多內容讓他們無法理解。而從小學習繁體字的台灣年輕世代，讀大陸出版的書籍、網路文學創作、收看大陸製作的電視節目，也同樣的因為都是簡體字，讓他們一知半解，甚至鬧了許多笑話。

我身邊就曾發生過許多這類趣事。

有位鄰居告訴我，她最近看了大陸一個優良節目叫「百家耕耘」很好看，叫我一定要看。我在YouTube上搜尋了半天，看不到這個節目，倒是搜索到了「百家講壇」這個節目。原來，她把「講壇」這兩個簡體字，看成了「耕耘」了！

另一位喜歡音樂的朋友，開始接觸大陸歌手創作的歌，她十分喜歡，覺得已經超越了早年台灣流行音樂的創作水平。不過她最近抱怨大陸的歌雖然好聽，但是歌詞太不文雅。我問她是哪首歌，她說是《成都》這首風靡兩岸的歌，趙雷作曲，費玉清也曾翻唱過。我很納悶哪句話讓她感到粗俗，她說那句「你會挽著我的衣袖，我會把手揣進褲襠」，實在太不像話了！

我聽完了忍俊不住，大笑了好幾分鐘停不下來。原來她說的「褲襠」其實是「褲兜」，「褲兜」這是大陸人的習慣用語，台灣人習慣稱之為「褲袋」，因為很少聽到，就誤以為是褲襠了！

其他諸如對岸常用的「地鐵」、「刷屏」、「拉黑」、「公眾號」......等，則對應與台灣人常用的「捷運」、「灌爆」、「封鎖」、「官網」......等。對於常往來兩岸的台商與大陸遊客而言，常會脫口而出他們常用的詞句，讓對方乍聽之下，丈二金剛摸不著頭腦。

因此，要磨合兩岸的詞句差距，為兩岸終極統一做好準備，實在有必要出版「兩岸常用詞句對照表」來方便兩岸人民，更應該慎重考慮，簡體字與繁體字是否應該合而為一。

早年用筆書寫繁體字十分費時，所以改用簡體字；但是如今所有的手機或電腦輸入，都是使用拼音或注音，因此無論簡體字或繁體字，輸入完全相同，只是手機或電腦所呈現出來文體不同而已。

身為IT業的老兵，我個人認為，如果書寫用簡體，書籍印刷及電腦輸入輸出採用繁體字，其實是個融合兩岸文字的一個最簡便又科學的方式。

（作者為作家）

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