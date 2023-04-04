「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」相信但凡受我中華文化薰陶、儒家思想影響的讀書人都能對這北宋理學鴻儒橫渠先生的四句話耳熟能詳。馬英九先生的確有此胸襟！

近日報導我前總統馬英九的返鄉之旅，這原本是一件非常正面的事，然而綠營及其側翼網軍因為政治私利之故，竟然不斷以非理性的仇恨言語大肆撻伐，歪曲抹黑、極盡造謠中傷之能事，實在為其抱屈！

馬先生向來以其知書達禮、溫良恭儉讓之形象深植人心，此番大陸之行，觀其言行舉止一如既往亦沒有絲毫違和之處，果然謙謙君子也。

返鄉祭祖慎終追遠是身為一個不忘本的中國人所應該做的， 兩岸的中國人有共同的歷史文化，更有血濃於水無法割捨的情感，誠如柯文哲、呂秀蓮所說的 「兩岸一家親」，我們沒有深仇大恨，不應該為了政治的仇恨而阻斷了我們的親情。

自從 1949 年以來，政治因素導致兩岸的親人分隔、斷絕聯繫，造成多少人倫的悲劇，已經辭世的雙親永遠無法再見到自己的父母與血親，這是多少人心裡的痛。所以我能深刻體會，為何馬先生會在自己的祖輩墳前悲痛哽咽地唸出悼念祭文，這便是割捨不斷的倫理親情！

馬英九在位的8年是兩岸關係最好的時刻，這是不容否認的事實，在九二共識基礎下進行兩岸大交流更是馬總統在位時最重要的貢獻之一。如今馬先生已經年過70，正是應當從心所欲不逾矩的時候，相信他這次的返鄉祭祖之旅，正是因為秉著他民胞物與的胸懷，更是有心「為天地立心、 為生民立命、為往聖繼絕學、為萬世開太平」的體現。

（作者為自由撰稿者）

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