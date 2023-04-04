國民黨在台北市立委初選，因老幹新枝之爭浮上檯面後，不僅是信義南松山選區費鴻泰與徐巧芯之爭、湖港區李彥秀與游淑慧、及中正文山區徐弘庭與賴士葆之間，也為初選鬧到不可開交。現在，民進黨在一旁看得心花怒放，掩不住的想鼓掌叫好，為什麼國民黨在處理內部問題總是如此笨拙？

在處理內部分裂，國民黨常常不能洞燭先機，在開始之際迅速弭平，非要等到事態嚴重，火燒屁股，才積極介入，造成問題愈演愈烈到幾乎難以挽回。台北市國民黨人才濟濟，但在粥少僧多，加上沒有執政，老將去此即沒有去處，雖然都已70高齡，仍眷戀職位不肯退休，確實已經影響了新血輪在政壇遞嬗。

其實在2022地方大選後，台北市議會議長選舉，戴錫欽就悶聲不吭，毫不客氣地把原來議長陳錦祥拉下馬，已經是一個很清楚的信號，果不然在這次中央民代立委初選中，一批年輕不甘永遠為市議員戰將，起而爭取立委提名，但中央與台北市黨部對此信號，反應遲鈍又充耳不聞，未就此問題加以超前部署，更未就資深立委卸任後的安置，有一個充分的及早規劃。

展現出的是國民黨在台北市這一次立委初選中的左支右絀，而明顯的發現在戰將與老將之間的衝突，欠缺調和鼎鼐的人。老將漸漸失去動能之際，新人又不得其門而入，也因此國民黨與群眾路線脫節。在老將把持黨內資源，例如初選新人無法獲得最重要的黨員名冊提供，在三成納入計分黨員的投票中，即吃了悶虧，徐巧芯雖仍堅持參選到底，但遍體鱗傷，而徐弘庭則因此飲恨退出初選。

到底是戰將重要？還是老將重要？到底是穩健致遠重要？還是創新突破開疆闢土重要？孰優孰劣？確實難以一言道盡。手心也是肉，手背也是肉，國民黨黨中央應該謙虛的接受基層選民看法，分流疏導，老將至不分區立委，區域立委挪出來給戰將作為施展的拳腳空間，不要把不分區立委作為國民黨黨中央或是各方勢力分食的大餅，這樣才能既疏通了老將退休，也打通了戰將繼續為選民服務的綠色通道，這事只靠台北市地方黨部是解決不了，得請出黨中央來共同出手幫忙。

老將重要？戰將重要？國民黨勝選在此一舉，不能猶豫，現在還來得及疏退一方，轉換跑道，集中戰力以取得戰果，贏得勝選，如此雙贏何樂不為？

（作者為前心戰總隊駐韓心戰顧問）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※