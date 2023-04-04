蔡英文過境美國，第一站在紐約就受到了美國反戰人士的示威抗議。這些土生土長的美國人在蔡英文下榻的飯店前面舉著布條，上面寫著「蔡英文正在販賣戰爭！不要再用納稅人的錢提供武器給台灣！」並且高喊「我們不要跟中國戰爭！（蔡）滾出我們的國家！」

發起示威的是一個名為「政治革新中心」（Center for Political Innovation）的美國本土草根組織。這個左派組織反對美國持續向外擴張，資本壟斷，而是應該將更多的資源與金錢投資在美國的教育醫療以及基礎建設。

在這些美國人的眼裡，蔡英文就跟澤倫斯基一樣，是要將美國拖入與俄羅斯跟中國的衝突當中，耗費美國的武器與資源。面對美國自己的內部問題重重，這些愛國主義者自然要強調美國優先，而非為他國出錢出力了。

但是這些人顯然誤會蔡英文了！從她當總統以來，只有美國將高價無用的武器與萊豬賣給台灣的份，台灣何時讓美國「出錢出力」了？不過他們說蔡英文在「販賣戰爭」倒是一點不假，而這背後也確實是美國政府在興風作浪。

舉凡兩大國博弈，有一小國樂意充當馬前卒，就必須「一個願挨，一個願打」。美俄之間，恰巧出現了一個傻不隆咚的喜劇演員，而美中之間，也不幸出了一個空心草包的假博士。對美國而言，這就像是從「天上掉下來的禮物」，只能怪人民自己太傻。

「台灣的亂源在小英，世界的亂源在美國」，這話一點不假。蔡英文沒執政前台灣也歷經過政黨輪替，但兩岸問題都相安無事。為何換她執政就要承受共機繞台、沙灘埋雷、兵役延長、學生造冊、國防預算激增，而且把台灣變成美國武器的火藥庫，隨時有爆發戰爭的危險呢？

這跟蔡英文個人無能又愛出鋒頭的個性有關。明明是個假博士，又要説自己拿了1.5個博士學位；明明是膽小如鼠，又要自詡為辣台妹；明明是不敢台獨建國，又要台灣正名；明明是「激中保權」，又要美其名為「抗中保台」。這等無能草包，正好被美國逮到機會，因此可以把台灣推向前線，成為拖垮中國的一枚棋子。

澤倫斯基跟蔡英文利用民粹，要國家的人民選邊站，正如同美國利用霸權，要全世界的國家選邊站一樣。如今一個玩火自焚，一個騎虎難下。中國自然不是傻瓜，也看清美國的陰謀，所以和俄羅斯間謹守分際，以免被美國栽贓而一起受到大規模的經貿制裁。

當然，美國是不達目的絕不罷休。一面不斷地蠱動攻台説，讓全世界擔心晶片的影響，一面冀望能挑起兩岸的戰端，好讓他有藉口能夠師出有名，像削弱蘇俄般地把中國的實力也給削弱掉。如此一來，全世界就再也沒有一個國家能夠威脅到美國的軍事霸權、經濟霸權、及美元霸權的地位！

美國這種「司馬昭之心」，大概也只有像蔡英文這種戰爭販子以及民進黨和它的支持者的智商等級，才會看不出來，不但把台積電拱手送人，還要拿AK47替人賣命，被賣掉還等著幫人家數錢吧！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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