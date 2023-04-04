前總統馬英九返鄉之旅，公開提到九二共識穩定兩岸和平，而且也不斷藉機表述中華民國國號，值得肯定，但在台灣社會能激起多大心理波瀾恐怕還有待驗證，然而不可避免的一個問題是，接下來應該怎麼做？

過去10年台灣社會的主流意識形態已經被民進黨壟斷，從太陽花歷史逆流後變得非常嚴重，與其說太陽花的學生頭頭或者民進黨有多大的本事，不如說是國民黨太怯弱無能，找不到自己的定位，更無法展現領導的智慧和魄力，破除台獨的歷史造假，勇敢地帶領台灣往和平發展的道路前進。過去中華思想情懷的教育被破壞了，年輕一代對中國史的認識、對孫中山的認識，甚至比同年紀的日本人還差。在反對中國大陸的壓力下，逃避到早已滅亡的日本殖民主義中，如此彷彿成了歷史的孤魂野鬼，時而哀怨哭泣，時而作態嚇人，時而cosplay日本帝國主義野魂，實際上自己只是一陣陰風，找不到回家的路。

從某個角度，國民黨自己又何嘗不是如此？一方面被自己過去反共教育的鐵鏈捆綁，另一方面又被台獨關進「本土」的牢籠，被兩道枷鎖困住，動彈不得。根本原因是，自己太膽小太笨，因為只要用本土中華主義就可以輕易地解開這兩道鎖鏈。如果國民黨的「戰將」沒有像前輩一樣有堅定的信仰，堅持不懈的精神，只在乎追求功名，如此很快就會淪為機會主義者。曾經信誓旦旦要戰到最後一刻的承諾，很快就變成飄忽不定貓狗打架的水準，一下就被民眾看破看穿。

從大的架構來看，政治的動向決定於兩個層面：一是社會的主流意識形態，二是這個意識形態要能證明帶來和平的發展，否則也會失敗。台獨這麼囂張，主要是有外力的支撐，當支撐的力道弱化時，台獨的說服力和政治基礎也會跟著喪失。蔡英文這一次訪問美國清楚顯示，俄烏戰爭實際上帶給中國大陸更大的國際戰略迴旋空間，中國的國際影響快速提升，美國被迫退後一步，台獨的基礎弱化了，國民黨的機會當然增加了。但這個還是不夠的，國民黨真正的弱化是思想和精神層面，任何短暫的勝利將無法維持，最後的結果就是國民黨、民進黨都退化為機會主義團體，台灣在國際大局中隨波逐流，得到最不利自己的結果。

因此，選舉並不是最重要的，因為永遠是變來變去。官場往往今天賀客盈門，明天就門前車馬稀，後天就被人忘記，再大後天甚至不留蛛絲馬跡，只有精神才是持久永遠的，也才能創造長治久安。因此，重建中華歷史教育是最根本、最重要的一環工作，而且現階段在台灣歷史環境中，必然是要以本土出發的中華歷史教育。簡單說，就是建立完整的台灣歷史論述，要有完整事實舉證和史學素養，而非只是空言。

有的人以為，必須要掌握政權後才有可能從事這件工作。事實並非如此，教育工作是無所不在、無時不有。我們需要在民間聯合所有可以聯合的力量，在文化、建築和出版所有領域耕耘中華文化。必須有膽量和智慧對抗台獨的胡言亂語，要創造能夠感動人心的力量，成為領航的動力。等到國民黨重新執政時，所有民間努力的成果自然立刻轉換為官方大力推動的方向和內容，如此就可以扭轉被台獨扭曲多年的社會思想和精神，成為兩岸和平和中華復興不可動搖的後盾。

（作者為資深媒體人）