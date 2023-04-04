我回台灣工作超過四分之一甲子的國際關係研究中心，在今年4月1日慶祝成立70周年。相關的展覽及活動先是3月初在中山堂舉行，展覽部分隨後移至政治大學陳列，在校本部見證這個研究機構對國家學術外交及政策制定的貢獻。個人忝為這個研究機構的研究人員，經常參與和國際學者、政府官員及媒體智庫的互動和座談。這些親身經驗，不僅對我個人在政策分析方面有憑有據，同時也有助於在國際重大新聞事件時，提出客觀的分析。

我在出國讀書之前，就曾風聞這個機構，但因大學時期並非攻讀政治及國際關係領域，故沒有任何的接觸，直到在國外研究所進修時，才因轉換專業，慢慢認識它，特別是當時的幾個重要期刊如《問題與研究》、《中國大陸研究》，及英文的Issues and Studies，就是我學校圖書館所訂閱者。由於讀過許多先進的論文，因此後來在進入國研中心與他們成為同事，感到特別親切。

在中華民國尚未退出聯合國之前，國研中心就已舉行了中美當代中國研討會，1980年代後，又陸續增加了中日會、中歐會、台北首爾論壇、亞洲展望會議，近年來則擴大到與亞太地區的互動，分別成立了台灣安全研究中心及政治大學東南亞研究中心，並代表政府參與二軌智庫機制的亞太安全合作理事會，充分反映政府外交政策的多元層面。

今年3月底、4月初適逢中華民國前任及現任總統出訪目前攸關台灣前途、最具影響力的中國大陸和美國兩大強權，國研中心在這兩個領域的研究和學術活動，都曾扮演穿針引線、政策建言的功能。由於中心的大陸研究（過去稱為匪情研究）非常著名，在國際間頗具聲譽，許多美國的中國專家（sinologists）都曾在此蹲點，從本中心的匪情專家獲得獨到的看法及分析。民主化後，他們也持續到台北參加包括當代中國研討會在內的各項學術會議，與本中心研究人員進行座談，交換意見。

因應兩岸關係的融冰，國研中心也自90年代初開始與包括中國現代國際關係研究院、社科院台灣研究所、中國國際問題研究院在內的北京智庫有年度的互訪及交流。兩岸學者及研究人員在這些場合中，雖然有時彼此爭鋒，但基本上都能坦誠地進行意見交換，外交部長吳釗燮在國研中心任職期間、出任政府公職前，也透過這樣的學術交流到過對岸訪問。

李登輝總統在1995年訪問美國康乃爾大學，造成台海局勢的緊張，那年我剛回到台灣工作，聽聞有同仁參與當時回應危機時，李總統曾提及的「十八套劇本」的討論。「兩國論」提出前，兩岸仍在對話，國研中心當時替政府研究「信心建立機制」（confidence building measures，CBMs）及「中程協議」（interim agreement）的可行性。本世紀開始，這方面的政策建言多半屬於個別研究員的性質，而不再是中心固定的上層報告，也因此可能缺乏整體的戰略考量。

在國研中心工作近30年，我經歷了這個機構的轉型，也見證到編制的縮減。令人不解的是，當政府認識到高等教育必須整合資源以建立頂尖大學時，卻沒有在政策研究方面，集中政府預算支持一個有歷史、具國際聲譽的研究機構。在國際局勢詭譎多變、兩岸關係缺乏互信、美國霸權式微衰退的今日，為台灣的生存、穩定及和平、甚至是國際空間的擴展，做出最有說服力且符合國家利益的論述。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）