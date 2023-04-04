每次看到民進黨政府在雲端高唱經濟情勢一片大好，政府會做事、好棒棒；就會覺得綠官們和廣大民眾活在平行宇宙。雞蛋搞不定、通膨搞不定、缺電缺水也搞不定，再加上萬物齊漲、外交7年斷9國、西海岸駭人聽聞的浮屍累累等等，屢屢出包的官員卻越混越好，官也越升越大，難怪民怨沸騰！

綠色政權的表現和用人，很容易讓人想起西漢學者劉向在《說苑》所述：「人臣之行，有六正六邪，行六正則榮，犯六邪則辱。」簡言之，恰似具臣、諛臣、奸臣、讒臣、賊臣、亡國之臣等六邪當道、誤國！以致吏治不彰、獎懲不明、風紀敗壞、所託非人，酬庸的不專業人士霸佔高位，有專業和想做事的人無法施展拳腳。當然也難以寄望綠色政府能有什麼利國計民生的規劃了！

「六邪」之臣何解？先說「具臣」，即「充數之臣」，因無才又無德，多貌似忠厚又自以為是，成事不足而敗事有餘，積年累月，遂成邪惡。

看看現在滿朝盡是「具臣」，安官貪祿，不務公事。像金融詐騙案，問題遲不解決，也沒有部會願意負起責任，越拖越嚴重，一打開臉書，盡是冒用名人名義的股友社企圖詐騙民眾。更別提一堆中央部會政務官，備詢時一問三不知，閃避問題、拖時間卻是一等一高手。

其次，如今政府，派系治國，權謀分贓，不正是偷合苟容，與主為樂，不顧其後害的「諛臣」，以及巧言令色，妒善嫉賢，使主賞罰不當，號令不行的「奸臣」當道？

一如明明經濟情勢不樂觀，卻天天高喊「通貨膨脹率低於別國」，「經濟發展很好」，而不願把事實真相公告周知。結果隨著整體情勢的惡化，釀成危機而難以收拾，代價還不是全由民眾承擔？

四者，「讒臣」，指的是智商高，文筆好，但不用在正途，只會以文過飾非，四處離間只為個人利益。綠色政權利用國家預算豢養網軍？再加上顛倒是非，公佈不實訊息，打擊異己等，不正是「讒臣」的具體表現嗎？

就拿雞蛋問題來說，蛋價高漲一年多無法處理，每逢民意反撲，官員與側翼總是有說不完的藉口。不是氣候太冷，就是天氣太熱，或稱全球禽流感蔓延，世界都缺蛋，甚至還可以講出只解決蛋荒，不解決蛋價的荒謬言論。一年下來，理由和問題都說過一圈了，缺蛋問題還是沒有解決！

五者，「賊臣」，指專權擅勢，輕國重私的官員。拿錯誤能源政策來說，政府不僅不願意面對缺電危機，對於再生能源是否成了滋養黑金溫床的質疑迄今仍未釐清。難怪基層抱怨連連，並指出許多農漁民失業和生態被破壞，卻僅換來不穩定的發電結構。早該務實規劃的能源政策，也因政治掛帥和選舉考量而一再拖延的後果，導致如今漲電價帶動通膨後，再祭出升息壓抑通膨；卻加重背負房貸的小資族和拉高租金的租屋族負擔的惡果。

最後，所謂諂言以邪，墜主不義，朋黨比周，以蔽主明的「亡國之臣」。製造對立，導致社會分裂，人民內部對立。明明刻意挑起兵凶戰危，卻又不敢光明正大承諾；置台灣人民於險境，為了政黨私利，一條路走到黑，還想把責任推給別人。這些顛倒是非，破壞台灣良善根基的官員，不正是「亡國之臣」的寫照？

正如魏徵上唐太宗疏所稱：「進之以六正，戒之以六邪，則不嚴而自厲，不勸而自勉矣。」在民主制度下，人民是「君」，政府官員才是為人民服務的「臣」。如能用心選拔人才，讓「聖、良、忠、智、貞、直」的「六正」之官為人民服務，才能為民怨找到解方。

反之，如果具、諛、奸、讒、賊、亡之臣繼續充斥內閣，政風敗壞，政治掛帥、派系分贓，政府滿佈邪氣，雖越吹越美，但人民實際生活卻越過越苦。如果我們還不能有深刻體會，用手中選票讓能做事、有心做事的人出線，解決綠色政權搞出來的問題，我們真的是對不起這片土地和我們的後代子孫！

（作者為立法委員、律師）

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