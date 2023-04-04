中國發展高層論壇閉幕，緊接著博鰲亞洲論壇拉開序幕，兩場會議匯聚多國政要、國際機構負責人和世界500強企業領導高層；美國則邀請包括我國在內的121位領袖及代表，以視訊方式召開第2屆「民主峰會」，旨在團結民主國家捍衛全球民主。這三場大型國際會議都吸引不少國際目光，主辦的中美兩國各自凸顯不同的價值觀與對全球化的看法，世界各國也緊密觀察美中兩強競爭態勢，及其對未來世局的可能影響。

北京承諾 堅持市場開放

中國發展高層論壇為大陸國務院主辦的大型國際論壇，扮演北京與跨國企業高層、國際組織領導和知名學者的對話平台。今年與會知名企業高管包括美國蘋果公司庫克、韓國三星集團李在鎔以及西門子、高通、康寧、寶馬、賓士、阿美石油的負責人，中國國家主席習近平發表書面賀詞，承諾中國將堅持對外開放，國務院副總理丁薛祥表示，中國將推動國內國際雙循環相互促進，積極擴大高質量產品和服務進口，與世界共享市場機遇。

博鰲亞洲論壇邀請新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華、西班牙總理桑傑士、象牙海岸總理艾奇，以及國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃等發表演說。國務院總理李強意有所指，宣示中國將與各國共同守護和平穩定的大環境，為國際注入更多確定性，落實全球安全倡議，反對單邊制裁、長臂管轄，反對集團對抗和新冷戰，堅持以和平方式解決國家分歧爭端。

美國發動對華貿易戰、科技戰，特別是俄烏戰爭爆發後，結合其盟友將貿易政治化、金融武器化、科技地緣政治化，對全球供應鏈形成干擾，對全球化發展造成阻礙。俄烏戰爭的地緣衝突，除了造成戰爭與難民的人道危機，也造成全球能源穩定與糧食供應上的危機。

3年的全球大疫，讓許多國家經濟亟待復甦，期盼走出停滯。中國大陸政府在疫情過後，宣示持續對外開放並推動經濟全球化的決心，標舉和平與發展的價值觀，對不少國家與企業具有吸引力。

國際企業諮詢公司德勤最近一份報告就指出：中國仍將是世界上最具吸引力的增長型市場，全面退出中國市場，對大多數企業來說並不是一個好選項。中國經濟仍充滿活力，今年3月北京發布了今年5％的經濟成長預估，比全球平均高出兩個百分點。今年首月中國吸收外資金額達到1276.9億元，同比增長14.5％。顯示外資企業持續看好中國市場。

民主聯盟 對抗無正當性

即便美國盟友也不乏反對去全球化與脫鉤中國的聲音，去年底德國總理蕭茲訪華前在媒體發表文章，認為與中國脫鉤不切實際。一向對北京不假辭色的歐委會主席馮德萊恩在訪中前一場演講中也提到：「與中國脫鉤既不可行，也不符合歐洲的利益。」她強調，要將重點放在確保貿易和投資關係上，促進中國和歐盟的繁榮。

美國連續第2年召開的民主峰會上，拜登呼籲各民主國家團結一致面對俄羅斯與中國，承諾打造反監視科技的聯盟。這次民主峰會以視訊會議為主，許多與會國家不願簽署聯合聲明，會議流於形式。美國高舉民主旗幟卻引不起國際的興趣，究其實是美國對民主的工具化，讓民主失去正當性與號召力。

美國在阿富汗和伊拉克戰爭二十年的民主改造，留下的是動亂不止的社會；民主被美國利用於集團對抗、標籤化，民主水平不相上下的俄羅斯與烏克蘭，成了專制與民主的代表。委內瑞拉淪為威權國家，拜登卻基於石油利益而爭取委國參加，顯現了美國的雙重標準，以色列總理納坦雅胡削弱司法引起國內大規模抗議，卻依然受到邀請，都引起批評。

美國裂解全球化，全球經濟陷於高度不確定狀態，中國選擇走市場開放與全球化路徑。和平與發展仍然是人類的普遍需求，交流互惠、共生共榮的全球化，是許多國家所追求的目標，世界將進入再全球化進程，中國大陸決心扮演領導角色。