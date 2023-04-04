近日有關「多極貨幣世界」的討論又增加了，目前全球確實有向多極貨幣世界再邁進一步的跡象，但也不必對美元世紀的終結持不切實的期待。

二戰後規畫的全球金融新秩序中，確立了以美元為各國貨幣兌換及外匯準備的主體，不過當年還有以蘇聯為首的共產世界，因此尚難稱是美元的單極世界，但冷戰終結後的近30多年，全球進入美元單極世界中。美國因美元霸權而享有許多發行貨幣國所擁有的特權與利益，因此學者總是說美國的霸權與美元霸權是相應而生又相輔相成。如失去美元霸權，美國霸權力量也會大受傷害，而這種情況正在發生中。

除了俄羅斯因受歐美國家制裁，大幅增加以人民幣結算貿易的比例外，其他如沙烏地阿拉伯對部分出口到中國大陸的石油以人民幣計價、法國完成首單以人民幣結算的天然氣出口、巴西對大陸出口已部分用人民幣結算等。中國與俄國有意識地推動與第三世界國家以其他貨幣結算，由趨勢來看，美元的比重看減不看增。

會有此現象與美國的濫用美元特權有關，幾次出手對其口中的「流氓國家」制裁時，都用美元當武器，讓許多其「潛在敵國」意識到不能過分依賴美元，甚至連美國的親密盟友歐洲，都想建立本身的匯兌系統以避免被美國控制。

只是對多極貨幣世界的來臨與美元霸權的衰落也不必太樂觀，因為不論以外匯準備、貿易結算、金融市場計價單位等，美元占的比重仍屬絕對多數，人民幣增加的比重就是幾個百分點罷了。這些現象可能是多極貨幣世界的向前邁進，但距離終點仍非常遙遠，美元霸權還會有多年的光景。